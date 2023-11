© Foto: picture alliance/AP Photo | Ronald Zak



Soros Fund Management, die von dem Milliardär George Soros gegründete Investmentfirma, hat im dritten Quartal neue Positionen aufgebaut oder bei einer Reihe von Technologieunternehmen zugelegt. Laut einem am Dienstag eingereichten Bericht hat Soros Fund Management im dritten Quartal 325.000 Aktien für 17,4 Millionen US-Dollar des Chipdesigners Arm Holdings gekauft, der im September an die Börse ging. Außerdem kaufte das Unternehmen kleinere Anteile an den jüngsten Börsenneulingen wie Instacart und dem digitalen Marketingunternehmen Klaviyo. Auf der anderen Seite hat der Fonds eine neue Position von rund 41.000 Aktien in Apple aufgebaut. Ebenso kaufte Soros 62.000 Aktien von Datadog und …