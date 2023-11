Die UBM wird am 16. November 2023 die noch ausstehenden 91,05 Mio. Euro der 3,125% UBM-Anleihe 2018-2023 nach fünf Jahren zurückzahlen. Bereits im Juni 2023 wurden 28,94 Mio. Euro der 3,125% UBM-Anleihe 2018-2023 in den UBM Green Bond 2023-2027 umgetauscht. Durch die Rückzahlung reduziert sich der zukünftige jährliche Zinsaufwand der UBM um 2,85 Mio. Euro. Zum Berichtsstichtag (30. Juni 2023) verfügt UBM über 214 Mio. Euro an liquiden Mitteln und einer Eigenkapitalquote von 30 Prozent. Die Platzierung des ersten Green Bonds im Juli 2023 brachte zusätzlich 50 Mio. Euro an frischem Kapital. Bis zum November 2025 werden bei der UBM keine weiteren Anleihen-Rückzahlungen fällig, was laut dem Unternehmen "einen erheblichen Wettbewerbsvorteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...