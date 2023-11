Die Beschaffung einer KI-Plattform für Unternehmen ist ein wichtiger Fortschritt bei Mondees KI-Plänen

Mondee Holdings, Inc. (Nasdaq: MOND) ("Mondee" oder das "Unternehmen"), das wachstumsstarke Reisetechnologieunternehmen und Marktplatz mit einem Portfolio globaler Plattformen im Freizeit- und Geschäftsreisesektor, gab die Übernahme von Purplegrids bekannt, einem im Silicon Valley ansässigen, innovativen KI-Unternehmen, das 2017 gegründet wurde. Diese Übernahme erweitert die technischen Kapazitäten von Mondee und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, KI vertikal in den Reisebereich zu integrieren.

Mondee hat seine KI-Plattform der nächsten Generation aktiv entwickelt und implementiert, einschließlich der Einführung von Abhi, der einzigen vollständig integrierten Lösung auf dem Reisemarkt, die konversationsbasierte und von Experten geschulte generative KI-gestützte Erlebnisse, Reisebuchungen in Echtzeit und Reiseroutenmanagement umfasst. Mondee schloss die Übernahme am 13. November im Rahmen einer Aktientransaktion ab. Dadurch erweitert Mondee seine Führungsposition im Bereich der Reise-KI und baut seinen First-Mover-Vorteil weiter aus.

Die innovative Enterprise-KI-Plattform von Purplegrids integriert auf einzigartige Weise die Vorteile der generativen KI mit privaten LLMs, Deep Learning und Computer Vision auf der Basis verschiedener Datenquellen und verbindet sie nahtlos mit nativen Enterprise-Integrations- und Business-Intelligence-Funktionen auf einem No-Code/Low-Code-Framework zur Entwicklung von KI-Anwendungen der nächsten Generation.

Die Gründer von Purplegrids, Joseph John und Shibi Sudhakaran, werden zusammen mit ihrem Team aus führenden KI-Experten zu Mondee wechseln. Joseph John war zuvor über zwölf Jahre lang in Führungspositionen bei Apple tätig. Shibi Sudhakaran verfügt über einen beeindruckenden technologischen Hintergrund mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in KI/ML-Technologien und war in mehreren Führungspositionen bei PayPal und Sun Microsystems tätig. Die mehr als 50 Teammitglieder von Purplegrids bringen wertvolle Erfahrungen aus einigen der innovativsten Enterprise-Unternehmen mit, darunter Google, Apple, Meta, PayPal und Oracle.

"Wir sind sehr erfreut, das gesamte Purplegrids-Team in der Mondee-Familie willkommen zu heißen. Dies ist ein entscheidender Schritt für Mondee, da es die Leistungsfähigkeit unserer vertikal integrierten KI-Reiseplattform erheblich steigert und unseren First-Mover-Vorteil im Bereich der KI in der Reisebranche weiter ausbaut. Es beschleunigt zudem unseren Plan, KI in allen Geschäftsbereichen einzusetzen, und zwar über Abhi hinaus, die führende KI-Reiseplattform, die wir bereits eingeführt haben", erklärte Prasad Gundumogula, CEO, Chairman und Gründer von Mondee.

Joseph John, Gründer und CEO von Purplegrids, sagte: "Unser Team freut sich darüber, Teil der Mondee-Familie zu werden und das grenzenlose Potenzial von KI im Reisebereich zu erschließen. Nachdem wir seit über einem Jahr Teil der KI-Entwicklung von Mondee sind, sehen wir den immensen Wert des einzigartigen Reise-Ökosystems von Mondee, das sowohl das Verhalten der Reisenden als auch von Experten aufbereitete Daten enthält, um unsere KI-Modelle zu schulen und weiterzuentwickeln und so die KI-Führerschaft von Mondee in der Reisebranche auszubauen."

Weitere Informationen finden Sie unter mondee.com.

ÜBER MONDEE

Mondee wurde 2011 gegründet und ist sowohl ein Reisetechnologieunternehmen als auch ein moderner Marktplatz mit Hauptsitz in Austin, Texas, USA. Das Unternehmen betreibt 17 Niederlassungen in den USA und Kanada und hat wichtige Niederlassungen in Indien, Thailand und Griechenland. Mondee treibt den Wandel im Freizeit- und Geschäftsreisesektor durch sein breites Spektrum an innovativen Lösungen voran. Die Plattform des Unternehmens, die sowohl als App als auch über das Internet verfügbar ist, verarbeitet täglich über 50 Millionen Suchanfragen und generiert jährlich ein beträchtliches Transaktionsvolumen. Mondee Marketplace bietet Zugang zu Abhi, dem leistungsstärksten und einzigen voll integrierten KI-Reiseplanungsassistenten auf dem Markt. Das Netzwerk von Mondee umfasst etwa 65.000 Reiseberater, Freiberufler und Influencer, mehr als 500 Fluggesellschaften, über eine Million Hotels und Ferienunterkünfte, 30.000 Mietwagenstationen und mehr als 50 Kreuzfahrtgesellschaften. Das Unternehmen bietet außerdem Paketlösungen und Zusatzangebote für einen weltweiten Kundenstamm an. Am 19. Juli 2022 ging Mondee an der Nasdaq unter dem Tickersymbol MOND an die Börse. Weitere Informationen finden Sie unter: mondee.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231115871362/de/

Contacts:

PR-Arbeit

pr@mondee.com

Investorenbeziehungen

ir@mondee.com