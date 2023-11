Im südhessischen Bensheim versorgt ab sofort ein Pantografen-Lader in Kombination mit einem Schwungmassespeicher Elektro-Busse der Verkehrsgesellschaft Gersprenztal mit Strom. Damit tritt das Pilotprojekt Buffered-HLL in seine nächste Phase ein. Nachdem im Sommer der Spatenstich für das besondere Ladegerät erfolgt war, haben die Initiatoren in den vergangenen Wochen die Bauphase und erste Tests mit dem System abgeschlossen. Nun ist der Ladepunkt ...

