Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Anleihe

BKB emittiert für den Kanton Basel-Stadt erstmals eine digitale Anleihe, die mit digitalem Schweizer Franken erworben werden kann



15.11.2023 / 15:00 CET/CEST





Der Kanton Basel-Stadt begibt als Pionier mit Unterstützung der Basler Kantonalbank (BKB) eine der ersten digitalen Schweizer-Franken-Anleihen. Die Transaktion ist ein wegweisender Schritt für die Zukunft des digitalen Finanzwesens und unterstreicht die Innovations- und Transformationskraft der BKB im Emissionsgeschäft. Die BKB arbeitet im Pilotprojekt «Helvetia III» der Schweizerischen Nationalbank (SNB) mit der SIX Digital Exchange (SDX) und fünf weiteren Geschäftsbanken zusammen. Die auf der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) basierende Infrastruktur der SDX ermöglicht die Emission und den Handel von tokenisierten Wertschriften. Im Rahmen dieses Pilotprojekts gibt die SNB erstmals digitales Zentralbankgeld für Finanzinstitute (sog. wholesale Central Bank Digital Currency, wCBDC) auf dieser Infrastruktur aus. Dabei handelt es sich um eines der weltweit ersten Pilotprojekte zur Abwicklung realer Transaktionen in digitalem Zentralbankgeld. Die digitale Schweizer-Franken-Anleihe des Kantons Basel-Stadt, die über die BKB emittiert wurde, kann mit digitalem Schweizer Franken erworben werden. Damit beteiligt sich die BKB an einem strategischen Innovationsvorhaben des Schweizer Finanzplatzes und erweitert ihr Angebot an Finanzierungsinstrumenten. Die Anleihe nutzt die Fortschritte der Digitalisierung bzw. der DLT, verbleibt aber im regulierten Finanzsystem. Diese Kombination ermöglicht es sowohl Investoren als auch Emittenten, das Potential der Digitalisierung zu nutzen, ohne Abstriche bei Sicherheit und Vertrauen zu machen. Basil Heeb, CEO der BKB, sagt: «Wir sind stolz darauf, als Lead Manager diese wegweisende Transaktion zu begleiten. Die Bank verfügt über langjährige Erfahrung und einen herausragenden Leistungsausweis im Emissionsgeschäft, was sie zur idealen Partnerin für die erstmalige Emission einer digitalen Anleihe des Kantons Basel-Stadt macht. Die erfolgreiche Emission einer digitalen Schweizer-Franken-Anleihe ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Basler Kantonalbank ihren Kunden innovative und zukunftsweisende Finanzlösungen anbietet.» Emissionsergebnis: Volumen: 105 Mio. CHF

Coupon: 1,30 % p.a.

Emissionspreis: 100,116 %

Laufzeit: 4 Jahre bis 01.12.2027

Liberierung: 01.12.2023

Valor: 126'589'067

Kotierung: SDX Trading AG / SIX Swiss Exchange

Emittenten Rating: S&P AAA Weitere Informationen zur digitalen Anleihe finden sich auf der Medienseite des Kantons Basel-Stadt . Informationen zum Pilotprojekt «Helvetia III» der SIX und der SNB: Medienmitteilung der SIX vom 2. November 2023

Medienmitteilung der SNB vom 2. November 2023 Medienmitteilung (PDF)

Für weitere Auskünfte

Patrick Riedo

Leiter Kommunikation

Basler Kantonalbank, CEO Office

Telefon 061 266 27 89

medien@bkb.ch



Ende der Medienmitteilungen