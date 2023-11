Sell. Verkaufen. So lautete Michael Burrys Botschaft an seine X-Follower Ende Januar - ein schlechter Rat, wie er im März zugeben musste, denn die Kurse stiegen. Trotzdem ging Burry selbst short und brockte sich einen immensen Verlust ein. Nun setzt er ausgerechnet bei diesen Überfliegern auf einen Kurseinbruch.Wie aus den Unterlagen an die SEC zum Stichtag 30. September hervorgeht, hat Burry seine Short-Positionen im S&P 500 und im Nasdaq 100 glattgestellt - mit einem geschätzten Verlust von 40 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...