Delaware (www.fondscheck.de) - Lazard Asset Management hat Horst Mathä zum Senior Vice President und Head of Austria ernannt, so Lazard Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Von Wien aus verantwortet er künftig den Ausbau des Österreichgeschäfts von Lazard Asset Management. Mathä berichtet an Matthias Kruse, Leiter Sales & Client Service bei Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH. ...

