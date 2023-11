Der Busbetreiber Arriva plant die Beschaffung von 87 neuen Elektrobussen für den Einsatz in London. Mit den 76 weiteren E-Doppeldeckern und elf neuen E-Solobussen wächst die Flotte des zur Deutschen Bahn gehörenden Unternehmens auf rund 230 E-Busse an. Wann die neuen E-Busse in London eintreffen sollen, ist nicht bekannt. Auch, welcher Hersteller den Zuschlag erhalten könnte, teilt der Busbetreiber nicht mit. Aufgrund früherer Bestellungen könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...