Cathie Wood hat sich jüngst in einem CNBC-Interview zur KI-Branche geäußert und dabei dem Software-Sektor die größten Chancen eingeräumt. Dabei setzt sie ebenso wie Morgan Stanley auf den amerikanischen Konzern The Trade Desk, hier die Details. Beim Megatrend KI geht die Managerin davon aus, dass Unternehmen für jeden Dollar an Hardware-Ausgaben etwa 20 Dollar für Software ausgeben. Das erklärt, warum der ARK Invest ETF mit etwas mehr als sechs Prozent in den Technologiekonzern The Trade Desk investiert ...

