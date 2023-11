Penthouses in Motion. Wer die Musikgruppe Talking Heads mit ihrem genial bieder in der Fassade, aber höchst intelligent und zukunftsbewusst in seinem Tun agierenden Frontman David Byrne kennt, der erinnert sich vielleicht an deren Song, Houses in Motion. Diesen beiläufig den Lebensweg von Vielen von uns und die Verzweigungen, die sich auf diesem Weg befinden beschreibenden Song, der aus Sicht der Kapitalmärkte in etlichen Passagen ob seiner Ambivalenz ein Lächeln erzeugt. Eine dieser Weggabelungen, die mit Immobilien ihre Zukunft sehen, ist nun für ein paar Beteiligte in einer Art Sackgasse gemündet. Bei gerade so vielen Häusern in Bewegung kein Wunder. Die Immobilienmisere in Europa hat nun die USA eingeholt. Während die nordamerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...