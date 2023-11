Inflation in den USA sinkt weiterhin

Werbung







Am Dienstag veröffentlichte das Arbeitsministerium aus den USA die Inflationszahlen für den vergangenen Monat Oktober. Die Inflation fällt auf 3,2 %, die Märkte nehmen die Inflationsrate gut auf. Somit dürfte auch die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen schwinden.



Die größte Volkswirtschaft der Welt kann sich über eine weitere Disinflationierung ihres Greenbacks freuen. Die Inflationsrate betrug im Oktober diesen Jahres nur noch 3,2 %, die Kerninflationsrate (Inflation exklusive Nahrung und Energie) lag bei 4,0 %. Der vor allem starke Abschwung der Energiepreise gegenüber dem Vorjahr ließ die Inflationsrate auf ihr derzeitiges Niveau schrumpfen. Zwar betrug die Inflationsrate im September und August in den USA noch 3,7 %, jedoch war die Inflation in diesem Jahr schon einmal niedriger als im vergangenen Monat. Mit einem Wert von 3,0 % konnte die Inflationsrate dieses Jahr ihren niedrigsten Wert im Juni verzeichnen.



Die nächste Notenbanksitzung der Federal Reserve (FED) findet am 13. Dezember statt, dort beraten die Währungshüter über weitere Zinsanpassungen. Die FED hält die Zinsen derzeit in einer Spanne von 5,25 % - 5,5 %, die EZB liegt mit 4,5 % einem Prozentpunkt unter der oberen Zinsspanne der FED.













Live Webinar: Das kleine 1x1 der Optionsscheine - wie Sie teure Fehler bei der Produktauswahl vermeiden



Im Webinar am heutigen Mittwoch, den 15.11.2023 ab 18:30 Uhr, haben Sie die Möglichkeit, gemeinsam mit Julius Weiß spannende Einblicke in das kleine 1x1 der Optionsscheine zu gewinnen. Anhand von verschiedenen Beispielen wird Herr Weiß interessanten Fragestellungen auf den Grund gehen und gerne Ihre Fragen dazu beantworten.



Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich - schauen Sie direkt auf unserer Homepage vorbei für mehr Informationen:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC