Die Hoffnung auf eine Jahresendrallye an den Börsen sorgt am ETF-Markt für zunehmendes Interesse. Auf den Einkaufszetteln stehen dabei vor allem Produkte mit USA-Bezug. Stark nachgefragt werden zudem Krypto-Assets und Geldmarkt-ETFs.14. November 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Es wird weiter mehrheitlich gekauft. Zu diesem Fazit kommen die von uns diese Woche befragten ETF-Händler an der Deutschen Börse. "Es sieht nach einer Rallye aus", konstatiert Jan Duisberg, Spezialist bei der ICF Bank. ...

