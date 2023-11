Frankfurt (www.fondscheck.de) - Es wird weiter mehrheitlich gekauft. Zu diesem Fazit kommen die von uns diese Woche befragten ETF-Händler an der Deutschen Börse, so die Deutsche Börse AG."Es sieht nach einer Rally aus", konstatiere Jan Duisberg, Spezialist bei der ICF Bank. Die nachlassende Angst vor allen negativen Szenarien und die Entspannung an der Zinsfront scheine dazu zu führen, dass der eine oder andere "noch was tun muss", um den Anstieg zum Jahresende nicht zu verpassen. Im Fokus stünden zum Beispiel der Deka MSCI World UCITS ETF (ISIN DE000ETFL508/ WKN ETFL50) oder der Deka MSCI Germany Climate Change ESG (ISIN DE000ETFL540/ WKN ETFL54). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...