Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Invesco auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF (ISIN IE000RUF4QN8/ WKN A3CPL4) biete Anleger*innen die Möglichkeit, an der Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung 100 größten US-amerikanischen und internationalen Unternehmen außerhalb der Finanzbranche zu partizipieren, die an der NASDAQ-Börse gehandelt würden. ...

