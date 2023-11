Die Unternehmen kooperieren, damit Geschäftskunden in Echtzeit datengestützte Entscheidungen treffen können

Vancouver, BC, - 15. November 2023 / IRW-Press / VERSES Technologies Inc. (NEO:VERS) (OTCQX:VRSSF) ("VERSES" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die künstliche Intelligenz der nächsten Generation spezialisiert hat, gab bekannt, dass SimWell, eine multinationale, mit digitalen Simulationen befasste Gesellschaft, die die Welt durch den Einsatz fortschrittlicher Analytiktechnologien effizienter machen möchte, sich bereit erklärt hat, dem privaten Genius-Betaprogramm beizutreten.

Für VERSES und SimWell stellt dies einen signifikanten Meilenstein dar, da SimWell zugesichert hat, ein Betapartner für die Genius-Plattform zu werden. Es wird erwartet, dass die Partnerschaft die hochmoderne KI von VERSES und die Erfahrung von SimWell bei der Erstellung fortschrittlicher Simulationen nutzen wird, um neben anderen Anwendungen prädiktive Modellierungssimulationen für die Supply-Chain-Logistik zu generieren.

"VERSES und SimWell unterhalten eine ausgezeichnete Arbeitsbeziehung, und wir haben in diesem Jahr eine starke Pipeline aufgebaut. SimWell verfügt über ein wachsendes Geschäft rund um die Simulation von Daten, was die Gesellschaft zu einem idealen Anwender der Genius-Plattform macht", sagte James Hendrickson, der President und General Manager von VERSES. "Wir gehen davon aus, dass SimWell durch Genius Daten für die Simulation speichern kann und auch in der Lage sein wird, diese Daten rasch zu kombinieren, um Ähnlichkeiten festzustellen und unscharfe Suchen zu ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass dies für den Einsatz mit KI-Systemen ideal ist, um die Simulationen zu operationalisieren."

SimWell ist auf kundenspezifische Entwicklungsarbeiten spezialisiert, insbesondere auf die Erstellung digitaler Zwillinge für Simulationszwecke. Die Expertise von SimWell entspricht den Zielen von Genius, sodass VERSES der Ansicht ist, dass SimWell sich um einen idealen Kandidaten handelt, um die Fähigkeiten dieser neuen Technologieplattform zu erforschen und zu validieren.

Jon Santavy, ein Gesellschafter und der Chief Revenue Officer von SimWell, erklärte dazu wie folgt: "Viele unserer Kunden wollen unsere Simulationstools nutzen, um Datenprozesse sowie ihren operativen Prozess zu modellieren. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch Genius Wissen aus Daten, Operationen und physischen Räumen abbilden können und dieses Wissen auf verschiedene Weisen abfragen können, ohne zuerst das Schema erstellen zu müssen, bevor wir wissen, wie wir es einsetzen werden."

VERSES AI geht im Zuge der Einführung seines Betapartnerschaftsprogramms auch weiterhin Partnerschaften mit multinationalen Gesellschaften ein, und verfolgt dabei die Absicht, über zehn Partner in mehreren Branchen und in mehreren Größen und Stadien zu verfügen, die jeweils daran interessiert sind, die Genius-Plattform von VERSES einzusetzen, um eine smartere und sicherere intelligente Software zu implementieren. Die Partnerschaft mit SimWell ist ein weiteres Beispiel für die neuen Horizonte, in welchen künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann mit dem Ziel, verbesserte Entscheidungsfindung und operative Effizienz zu erreichen.

Über VERSES

VERSES AI ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf biologisch inspirierte verteilte Intelligenz spezialisiert ist. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist den natürlichen Systemen und Neurowissenschaften nachempfunden. Genius ist in der Lage zu lernen, sich anzupassen und mit der Welt zu interagieren. Zu den wichtigsten Funktionen von Genius gehören Verallgemeinerbarkeit, prädiktive Abfragen, Echtzeitanpassung und ein automatisiertes Computernetzwerk. Genius basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn and Twitter

Über SimWell

SimWell ist ein Technologieunternehmen, das auf die Unterstützung und Automatisierung von Entscheidungen durch Simulation, Optimierung und digitale Zwillingstechnologie spezialisiert ist. SimWell hat seinen Firmensitz in Montreal (Quebec) und ist ein multinationales Unternehmen mit Teams in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, EMEA (Europa, Arabien und Afrika) und APAC (Region Asien-Pazifik). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.simwell.io.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Sätze oder kann durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Tatsache, dass SimWell am Genius-Beta-Programm des Unternehmens teilnehmen wird; die Vorteile der Partnerschaft zwischen VERSES und SimWell und insbesondere, dass erwartet wird, dass sie die fortschrittliche KI von VERSES und die Erfahrung von SimWell bei der Erstellung fortschrittlicher Simulationen nutzen wird, um unter anderem Prognosemodellierungssimulationen für die Lieferkettenlogistik zu liefern; dass SimWell in der Lage sein wird, Daten für Simulationen zu speichern und schnell zu kombinieren. und die Erfahrung von SimWell in der Erstellung fortschrittlicher Simulationen nutzen wird, um unter anderem prädiktive Modellierungssimulationen für die Lieferkettenlogistik zu liefern; dass Genius es SimWell ermöglichen wird, Daten für die Simulation zu speichern und diese Daten schnell für Ähnlichkeits- und Fuzzy-Suchfunktionen zu kombinieren, und dass dies ideal für die Verwendung mit KI-Systemen zur Operationalisierung der Simulation sein wird; dass SimWell in der Lage sein wird, bei der Erforschung und Validierung der Fähigkeiten von Genius mitzuwirken; dass Genius es SimWell ermöglichen wird, Wissen aus Daten, Abläufen und dem physischen Raum abzubilden und dieses Wissen auf vielfältige Weise abzufragen, ohne dass das Schema erst erstellt werden muss; die potenziellen Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz; und Aussagen über das Beta-Partnerschaftsprogramm des Unternehmens, einschließlich der Anzahl und Art der Partner, die das Unternehmen voraussichtlich aufnehmen wird. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt darauf, dass das Genius-Betaprogramm wie erwartet verlaufen wird; dass die Partnerschaft des Unternehmens mit SimWell wie derzeit geplant verlaufen wird und dass diese Partnerschaft zu den derzeit erwarteten Vorteilen und Entwicklungen führen wird; dass das Fachwissen von SimWell mit den Zielen von Genius übereinstimmt; dass sich die Vorhersagen des Unternehmens und die Erwartungen von SimWell hinsichtlich der Fähigkeiten von Genius als richtig erweisen werden; dass das Unternehmen beim Einsatz seiner Ressourcen und seines Personals erfolgreich sein wird; dass die Ergebnisse der Test- und Entwicklungsdaten mit den erwarteten Ergebnissen und Schätzungen übereinstimmen werden; dass das Unternehmen nicht auf technologische oder andere Hindernisse stoßen wird, die es daran hindern, seine Geschäftsziele zu erreichen und die Genius-Technologie zu vermarkten; und dass die Technologie des Unternehmens den KI-Markt und den Erfolg des Unternehmens auf dem KI-Markt wie erwartet beeinflussen wird.

Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen mit einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Pläne, Absichten, Aktivitäten, Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Plänen, Absichten, Aktivitäten, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken gehören, ohne Einschränkung: die Geschäftstätigkeit des Unternehmens könnte durch mögliche künftige staatliche Gesetze, Richtlinien und Kontrollen oder durch Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften beeinträchtigt werden, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zu entwickeln und zu vermarkten und die Genius-Technologie und seine anderen Technologien freizugeben und einzusetzen; politische Instabilität; unerwartete Herausforderungen bei der Entwicklung und Produktion; das Unternehmen könnte mit Technologie- oder Software-Störungen konfrontiert werden; unvorhergesehene Kosten; die Genius-Technologie könnte nicht die erwartete Leistung erbringen; das Genius-Beta-Partnerschaftsprogramm könnte nicht wie erwartet verlaufen; die Partnerschaft mit SimWell könnte nicht die erwarteten Vorteile erbringen; das Fachwissen von SimWell könnte nicht mit den Zielen von Genius übereinstimmen; die Partnerschaft zwischen VERSES und SimWell könnte nicht die Stärken und Fähigkeiten der Unternehmen nutzen, um die erwarteten Ergebnisse zu erzielen; der Verlust von Schlüsselpersonal und der Verlust wichtiger Partnerschaften, die das Unternehmen zur Erreichung seiner Geschäftsziele benötigt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weder das Unternehmen noch einer ihrer Vertreter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Pressemitteilung. Weder das Unternehmen noch ihre Vertreter haften Ihnen oder anderen Personen gegenüber in irgendeiner Weise vertraglich, deliktisch, treuhänderisch oder anderweitig für die Verwendung der Informationen in dieser Pressemitteilung durch Sie oder Ihre Vertreter oder für Auslassungen in den Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

