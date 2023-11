Die Aktie von Manchester United (WKN: A1J2MK) ist nach ihrem heftigen Absturz in den vergangenen Wochen wieder um +5% auf 19,10 US$ angezogen. Doch was steckt dahinter? Und ist die Teilübernahme jetzt doch nicht mehr so wahrscheinlich wie bisher? Manchester United vorgestellt Manchester United ist einer der prestigeträchtigsten und erfolgreichsten Fußballvereine der Welt und erwirtschaftet aktuell den höchsten Umsatz aller Clubs vor Real Madrid und ...

