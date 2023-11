Wie Anleger jetzt am besten reagieren Fundamental ungedeckte Rally Schlagartig wurden die Aktienanleger in die beste aller Welten gebeamt - zumindest fühlt es sich so an: die Börsen haussieren, der Bulle brüllt. Denn das Schreckgespenst des US-Government-Shutdowns verschwindet gerade wieder in der Kulisse. Die Rezession scheint zudem abgesagt, und die Notenbanken lassen die Zinsen vorerst nicht weiter steigen. Eine Mehrheit des US-Repräsentantenhauses stimmte nun endlich dem Gesetzentwurf für einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...