Die konkurrierende Eisenbahnergewerkschaft EVG hatte sich zuletzt durch geschickte Hinhalte- und Verzögerungstaktik der Bahn weichkochen lassen, was zu heftigen gewerkschaftsinternen Verwerfungen führte. Davon will Weselsky profitieren. Er fordert deshalb eine Vier-Tage-Woche, von der nicht nur die Lokführer, sondern auch die Fahrdienstleiter profitieren würden. Letztere sind bislang weitgehend bei der EVG organisiert. Weselsky hofft auf Überläufer, die der GDL einen Machtzuwachs bescheren würden.



Weselsky arbeitet längst an seinem eigenen Denkmal. Er will nächstes Jahr abtreten, und natürlich soll sein Erbe noch lange an ihn erinnern. Deshalb forciert er nun Weichenstellungen mit Langfristwirkung.



