Denver (ots/PRNewswire) -TYAN, Branchenführer im Design von Serverplattformen und Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, stellt vom 13. bis zum 16. November bei der SC23 an Stand 1917 im Colorado Convention Center in Denver, Colorado, sein neues Server-Sortiment für AMD EPYC- und AMD Ryzen-Prozessoren der 4. Generation vor.Der AMD EPYC 9004-Prozessor bietet Spitzenleistung und ist für eine große Auswahl an HPC-, cloud-nativen Computing- und generativen KI-Workloads optimiert.TYAN bietet Serverplattformen, die AMD EPYC 9004-Prozessoren unterstützen und über bis zu 128 Zen 4C-Kerne und 256 MB L3-Cache für dynamische cloud-native Anwendungen mit hoher Leistung, Dichte, Energieeffizienz und Kompatibilität verfügen.Der TYAN Transport CX GC68C-B8056 (https://www.tyan.com/Barebones_GC68CB8056_B8056G68CE12HR-2T), ein Single-Socket-1U-Cloudserver, unterstützt AMD EPYC 9004-Prozessoren, mit 24 DDR5-4800 DIMM-Steckplätzen und 12 werkzeuglosen Hot-Swap-NVMe U.2-Laufwerkseinschüben. Die GC68C-B8056-Plattform unterstützt die Top-Bin-CPU EPYC 9004 mit redundanter Stromversorgung und der Effizienz von 80-Plus-Titan. Der Transport CX TD76-B8058 (https://www.tyan.com/Barebones_TD76B8058_B8058T76X4-270TE4HR) ist die zweite AMD EPYC 9004-Plattform und verfügt über ein 2U-4-Node-Design für die Bereitstellung von Cloudservern mit hoher Dichte. Jeder Server-Node verfügt über 16 DDR5-4800 DIMM-Steckplätze, 4 werkzeuglose Hot-Swap-E1.s-Laufwerkseinschübe, 2 NVMe-M.2-Steckplätze, 1 OCP v3.0 LAN Mezzanine-Steckplatz und 1 Standard-PCIe 5.0 x16-Steckplatz. Die Lüfter und die Stromversorgung des Systems sind rückseitig zugänglich und können für eine optimale Wartungsfreundlichkeit im Hot-Swap-Verfahren ausgetauscht werden.Der Transport HX TN85-B8261 (https://www.tyan.com/Barebones_TN85B8261_B8261T85E8HR-2T-N) ist eine 2U-Dual-Socket-Serverplattform mit 24 DDR5-4800 DIMM-Steckplätzen, 8 werkzeuglosen Hot-Swap-NVMe U2-Laufwerkseinschüben, 4 PCIe 5.0 x16-Steckplätzen mit doppelter Breite und 2 PCIe 5.0 x16-Steckplätzen mit niedrigem Profil. Die Plattform unterstützt bis zu vier professionelle GPU-Karten, um dem wachsenden Bedarf an generativen KI- und HPC-Workloads gerecht zu werden.AMD EPYC 8004-Prozessoren wurden als in hohem Maße energieeffiziente CPU für Single-Socket-Plattformen konzipiert. Diese Prozessoren eignen sich ideal für Bereitstellungen mit beschränktem Platz bzw. beschränkter Stromversorgung."Als langfristiger AMD-Ökosystem-Partner zeigen wir vollen Einsatz bei der Entwicklung von Plattformen auf der Grundlage von AMD-Prozessoren, um Kunden aktuellere, zuverlässigere, leistungsstärkere und energieeffizientere Lösungen zu bieten", so Eric Kuo, Vizepräsident des Geschäftsbereichs Serverinfrastruktur bei der MiTAC Computing Technology Corporation.Der TYAN Transport CX GC73A-B8046 (https://www.tyan.com/Barebones_GC73AB8046_B8046G73AE12HR) wird von den neuen AMD EPYC 8004-Prozessoren betrieben, die eine hohe Leistung, eine hohe Energieeffizienz sowie integrierte Sicherheitsfunktionen für Rechenzentren und verschiedene Edge-Server-Bereitstellungen bieten. Er verfügt über einen 1U-Formfaktor mit Platz für 12 DDR5-4800 RDIMM-Steckplätze, 12 Hot-Swap-NVMe U2 5.0-Laufwerkseinschübe, einen OCP v3.0 LAN Mezzanine-Steckplatz und 2 Standard-PCIe 5.0 x16-Steckplätze. In dem System kann eine GPU-Karte mit doppelter Breite für KI-Inferenz-, Cloud-Gaming- oder VDI-Anwendungen installiert werden.AMD Ryzen Series 7000-Prozessor für Cloud-Gaming- und leichte Server-Anwendungsfälle in RechenzentrenTYAN bietet außerdem auf AMD Ryzen Series 7000-Prozessoren basierende Plattformen für leichte Server-Anwendungsfälle in Rechenzentren. TYAN Transport CX HG68-B8016 (https://www.tyan.com/Barebones_HG68B8016_B8016H68D5), eine Multi-Node-AMD Ryzen 7000-Serverplattform, die allgemeine GPU-Karten für Cloud-Gaming-Anwendungen unterstützt. Das TYAN Transport CX HG68-B8016-System bietet Platz für 5 Rechenknoten auf der Grundlage von AMD Ryzen Series 7000-Prozessoren in einem 6U-Gehäuse. Jeder Knoten unterstützt 4 DDR5-4800 UDIMM-Steckplätze, 2 NVMe M.2-Steckplätze, 1 PCIe 5.0 x16-Steckplatz für GPU-Karten mit doppelter Breite und 2 PCIe 4.0-Steckplätze für weitere Netzwerkverbindungen.Die zweite Implementierung des AMD Ryzen-Servers ist der Transport CX GX40-B8016 (https://www.tyan.com/Barebones_GX40B8016_B8016G40V4), eine kompakte, flache Single-Socket-1U AMD Ryzen-Serverplattform für Rechenzentrums-Frontend-Portal- und Edge-Computing-Anwendungen. Sie unterstützt 4 DDR5-4800 UDIMM-Steckplätze, bis zu 4 interne SATA-Laufwerke, 2 NVMe M.2-Steckplätze und 1 PCIe 5.0 x16-Steckplatz. "TYAN Transport CX GX40-B8016 nutzt die Unterstützung von AMD Ryzen-Prozessoren der 7000 Series mit AMD 3D V-Cache-Technologie und ist für kostengünstige Computing-Anforderungen sowohl für Rechenzentrums- als auch Cloud-Edge-Anwendungen optimiert", so Eric Kuo, Vizepräsident der Server Infrastructure Business Unit der MiTAC Computing Technology Corporation.Informationen zu TYAN Als führende Servermarke der MiTAC Computing Technology Corporation unter der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706) entwirft, produziert und vermarktet TYAN fortschrittliche x86- und x86-64-Server-/Workstation-Platinentechnologie, Plattformen und Serverlösungen. TYANs Produkte werden an OEMs, VARs, Systemintegratoren und Vertragshändler weltweit für eine breite Palette von Anwendungen verkauft. Mit skalierbaren, in hohem Maße integrierten und zuverlässigen Produkte für viele verschiedene Anwendungen wie Serveranwendungen und Lösungen für HPC-, Hyperscale-/Rechenzentrums-, Serverspeicher-, KI- und Sicherheitsanwendungsmärkte ermöglicht TYAN seinen Kunden eine führende Position in Sachen Technologie. Pressekontakt:Veronica Wu,MiTAC Computing Technology Corp. / Server Infrastructure BU,veronica.wu@tyan.com.tw,TEL.: 886 3 327 5988 # 2840,(M) 886-912-638-980Original-Content von: MiTAC Computing Technology Corporation, übermittelt durch news aktuell