Peking (ots/PRNewswire) -Der Welt-COPD-Tag (World COPD Day) ist eine weltweite Kampagne, die darauf abzielt, die Aufmerksamkeit auf die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) zu erhöhen und die Lebensqualität von Menschen, die mit dieser Krankheit leben, zu verbessern1. Unter COPD versteht man eine Gruppe von fortschreitenden Lungenkrankheiten, die Atembeschwerden verursachen und zu schwerwiegenden Komplikationen wie Herzproblemen, Lungenkrebs und Depressionen führen können. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass COPD die dritthäufigste Todesursache in der Welt sein wird und weltweit mehr als 250 Millionen Menschen davon betroffen sind.2Das Motto des diesjährigen Welt-COPD-Tages, der am 15. November 2023 stattfindet, lautet "Atmen ist Leben - Handeln Sie früher (Breathing is Life - Act Earlier)". Dieses Motto unterstreicht die Bedeutung der frühzeitigen Förderung der Lungengesundheit, der frühzeitigen Diagnose und der frühzeitigen Behandlung von COPD. Die Forschung4 zeigt, dass COPD bereits früh im Leben beginnen und junge Menschen betreffen kann und dass es neben dem Rauchen viele weitere Risikofaktoren gibt, die zur Entstehung von COPD beitragen können, wie z. B. Luftverschmutzung, berufsbedingte Exposition, genetische Faktoren und Atemwegsinfektionen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Lunge vor schädlichen Stoffen zu schützen, die Lungenfunktion regelmäßig zu überwachen und beim Auftreten von COPD-Symptomen wie chronischem Husten, Kurzatmigkeit, Keuchen oder Engegefühl in der Brust einen Arzt aufzusuchen.Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung der COPD kann das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen, das Risiko von Komplikationen reduzieren und die Symptome und die Lebensqualität der Patienten verbessern. Für die Behandlung der COPD stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, wie z. B. Medikamente, Sauerstofftherapie, pulmonale Rehabilitation, Operationen und die nichtinvasive Beatmung. Die Art der Behandlung hängt vom Schweregrad der Erkrankung, den Präferenzen des Patienten und der verfügbaren Ressourcen ab.3Als einer der Anbieter von Produkten im Bereich Schlaf- und Atemwegsmedizin widmet sich BMC (https://bmc-medical.com/) der Herstellung innovativer Produkte, die Menschen mit COPD zu einer angenehmeren und wirksameren Behandlung verhelfen können. Einige der Produkte, die BMC anbietet, sind der Sauerstoffkonzentrator (https://en.bmc-medical.com/products/Oxygen_Concentrator/), das NIV-Beatmungsgerät (https://en.bmc-medical.com/products/hfnv-niv/) und der Vernebler, die der Lunge der Patienten Sauerstoff, Luftdruck und Medikamente zuführen können. Diese Produkte können dazu beitragen, die Sauerstoffversorgung, die Ventilation und die Entzündung der Lunge zu verbessern und die Symptome und Verschlechterungen der COPD zu verringern.In diesem Jahr nahm BMC auch an zahlreichen Fachkonferenzen wie dem "Meeting of Lungs" und dem "Meeting of Chest" teil, um das Wissen und die Erfahrung über die Gesundheit der Atemwege an die medizinische Gemeinschaft und die Öffentlichkeit weiterzugeben. BMC hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Forschung und Entwicklung von Atemwegsprodukten voranzutreiben und bessere Lösungen für Patienten mit COPD und anderen Atemwegserkrankungen bereitzustellen.Die Menschen nehmen an der Kampagne zum Welt-COPD-Tag teil, indem sie ihre Geschichten, Erfahrungen und Tipps dazu weitergeben, wie man die Lungen gesund hält und mit COPD umgeht, um mehr Menschen zu helfen, die an COPD leiden. Es wird außerdem empfohlen, mehr über COPD, ihre Symptome, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten aus zuverlässigen Quellen wie der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) oder von Ihrem örtlichen Gesundheitsdienstleister zu erfahren.Denken Sie daran: Atmen ist Leben - Handeln Sie früher!Quelle:1. https://goldcopd.org/world-copd-day2. https://www.timeanddate.com/holidays/un/world-copd-day3. https://www.lung.org/blog/copd-act-early4. Unravelling young COPD and pre-COPD in the general population, DOI: 10.1183/23120541.00334-2022Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2277266/BMC_s_Marketing_Activities_Around_The_World.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bmc-feiert-den-welt-copd-tag-2023-mit-innovativen-produkten-und-globalen-veranstaltungen-301989504.htmlPressekontakt:bmc-marketing@bmc-medical.comOriginal-Content von: BMC Medical Co.,Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172557/5650086