Singapur (ots/PRNewswire) -ChainUp, ein globaler Anbieter von Serviceleistungen im Bereich der Blockchain-Technologie, gab seine Auszeichnung bei den 2023 Regulation Asia Awards for Excellence (https://www.regulationasiaawards.com/) bekannt. ChainUp wurde mit dem prestigeträchtigen Preis "Best Institutional Custody and Asset-Service Solution" in der Kategorie Digital Assets ausgezeichnet.Der Preis (https://www.regulationasia.com/chainup-awarded-best-institutional-custody-solution-for-digital-assets/) würdigt Krypto-Custody- und Asset-Servicing-Lösungen, die eine Sicherheitsarchitektur auf Bankniveau und fortschrittliche Rechts- und Compliance-Kontrollen bieten, die den Anforderungen regulierter Unternehmen entsprechen und gleichzeitig Flexibilität bieten, um die Selbstverwaltung von Investitionen in digitale Vermögenswerte zu erleichtern.Laut der Regulation Asia Awards-Jury ging ChainUp Custody (https://custody.chainup.com/) als Gewinner hervor, weil die Lösung "robust" ist und dazu beiträgt, regulatorische Risiken zu minimieren, und Unternehmen, die auf sichere und konforme Weise mit digitalen Vermögenswerten handeln möchten, erhebliche Flexibilität bietet. Die Juroren hoben auch die Konfigurationsflexibilität der Lösung, das Private-Key-Recovery-Tool und die Integrationsfähigkeit der Handelsabläufe hervor und erklärten, dass diese Funktionen institutionellen Investoren, die sich mit digitalen Vermögenswerten befassen, "Komfort bieten".Die ChainUp Custody-Lösung bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, die das Single-Point-of-Failure-Risiko mindern und die Sicherheit der selbst verwalteten Vermögenswerten erhöhen. In diesem Jahr hat das Unternehmen zudem vier international anerkannte Sicherheitsakkreditierungen erhalten (https://www.chainup.com/newsDetail/1693484337664565249), die sein unermüdliches Engagement für Innovation und Sicherheit unter Beweis stellen und gleichzeitig den sich wandelnden Bedürfnissen von Institutionen und der Branche gerecht werden.Während des Galadinners der Awardverleihung, das am 14. November 2023 im JW Marriott Hotel in Singapur stattfand, sagte der Chief Operating Officer von ChainUp, Chung Ho: "Diese Auszeichnung ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams bei ChainUp. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, unseren Kunden zu dienen, und verpflichten uns dazu, mehr Unternehmen und Institutionen auf der ganzen Welt zu befähigen, mit digitalen Vermögenswerten auf sichere Weise und unter Einhaltung der Vorschriften umzugehen."Informationen zu ChainUpChainUp (https://www.chainup.com/) hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Blockchain-Technologielösungen, die die Entwicklung von Infrastrukturen und die Unterstützung des Ökosystems umfassen. Die innovativen und rundum konformen Lösungen von ChainUp basieren auf der Mission, Unternehmen durch Blockchain-Technologie zu befähigen. Sie umfassen Digital Asset Exchange (https://www.chainup.com/product/exchange), KYT (https://www.trustformer.ai/), NFT Trading (https://www.chainup.com/solution/GamingandMetaverse), Wallet (https://www.chainup.com/product/wallet), Liquidity (https://www.chainup.com/product/liquidity), Web3.0 Infrastructure (https://cloud.chainup.com/), Digital Asset Custody (https://custody.chainup.com/), Security Token Offerings (STO) (https://www.chainup.com/solution/AssetTokenization) und mehr. ChainUp wurde 2017 gegründet und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt, die mehr als 1.000 Kunden in 30 Ländern betreuen und über 60 Millionen Endverbraucher erreichen.