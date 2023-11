Im Plus liegt zur Stunde die Aktie von Intel . Das Papier kostete zuletzt 40,66 US-Dollar. An der US-amerikanischen Börse hat sich heute der Anteilsschein von Intel zwischenzeitlich um 3,17 Prozent verteuert. Der Kurs des Papiers legte um 1,25 US-Dollar zu. Anleger zahlen an der Börse derzeit 40,66 US-Dollar für die Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...