Globaler strategischer Partner Safe erhält kostenlosen Zugang zu Risiko- und Sicherheitswerkzeugen für seine Nutzer

Redefine, ein führender Innovator im Bereich Blockchain-Sicherheit und Risikomanagement, hat sein Risk Center und seine Monitoring-Lösungen für institutionelle DeFi-Fonds herausgegeben. Diese Tools wurden entwickelt, um institutionelle DeFi-Fonds mit erweiterten Risikobewertungsfunktionen auszustatten und auf diese Weise eine umfassende Lösung zur Bewältigung der Komplexität der dezentralen Finanzierung bereitzustellen.

Wie Marktdaten vom November 2023 zeigen, beträgt der Gesamtwert aller auf dezentralen Finanzprotokollen (DeFi) gesperrten Vermögenswerte rund 46 Mrd. US-Dollar. Da das institutionelle Interesse an DeFi stark wächst was auf Wertsteigerungen und den Zustrom neuer Teilnehmer zurückzuführen ist, die durch Staking und Lending Renditen erzielen wollen wird der Bedarf an robusten Risikomanagementlösungen immer dringender.

Tobias Schuboltz, Mitbegründer und Produktverantwortlicher bei Safe, kommentiert: "Die Integration von Safe Wallet mit Redefine liefert den Nutzern Einblicke in Transaktionen, um potenzielle Risiken schnell einschätzen zu können. Ihre Transaktionsanalysen sind für komplexe Transaktionen ausgelegt. Ganz gleich, welche Sicherheitsstufe Sie für Ihren Safe-Setup gewählt haben, birgt jede auszuführende Transaktion ein mehr oder weniger großes Risiko. Es ist nicht leicht, dafür zu sorgen, dass eine Transaktion wirklich das tut, was man beabsichtigt, aber unsere Partnerschaft macht dies für unsere Nutzer einfacher."

Shira Brezis, Mitbegründerin und CEO von Redefine, erklärt: "Wir freuen uns, der SAFE-Community Zugang zu Post-Transaktions-Sicherheitsprodukten zu bieten. Unsere DeFirewall-Integration für Analysen vor Ausführung einer Transaktion wurde bereits mehr als eine Million Mal genutzt, um Transaktionen von SAFE-Nutzern zu scannen. Indem wir den Anlegern die Möglichkeit geben, ohne Sicherheitsbedenken in DeFi einzusteigen, wird das gesamte Ökosystem sicherer."

Das Redefine Risk Center für institutionelle DeFi-Fonds richtet sich an Vermögensverwalter, Hedgefonds und Investmentfirmen, die auf dezentralisierte Finanzen spezialisiert sind. Es erfüllt die komplexen Anforderungen dieser Unternehmen an das Risikomanagement und hilft ihnen, komplexe DeFi-Protokolle zu verwalten, Vorschriften zu beachten und optimale risikobereinigte Erträge zu erzielen.

Wichtigste Funktionsmerkmale der Monitoring- und Risk Center-Tools von Redefine für institutionelle DeFi-Fonds sind:

Holistisches Risikomanagement: Die Redefine-Plattform aggregiert Daten aus mehreren Wallets und erstellt eine zentrale Übersicht über die Risiken verschiedener DeFi-Aktivitäten, sodass Fondsmanager das aggregierte Risiko bewerten, risikoreiche Vermögenswerte identifizieren und Bedrohungen proaktiv eindämmen können.

Strategische Portfolio-Optimierung: Portfoliostrategen erhalten einen detaillierten Einblick in die Risikoprofile verschiedener Protokolle und Vermögenswerte, sodass sie Mittel strategisch zuweisen, eine Diversifizierung gewährleisten und die risikobereinigten Erträge verbessern können.

Einhaltung von Regulierungsvorschriften: Compliance-Beauftragte können eine genaue und detaillierte Dokumentation für die Berichterstattung erstellen und auf diese Weise die Einhaltung der Regulierungsvorschriften durch Transparenz und Rechenschaftslegung gegenüber den Aufsichtsbehörden unterstützen.

Granulare Positionsrecherchen: Fondsanalysten können tiefgreifende Recherchen zu bestimmten DeFi-Positionen durchführen, um datengestützte Entscheidungen zur Portfoliooptimierung zu treffen.

Anpassbare Benachrichtigungen: Bleiben Sie bei potenziellen Angriffen mit Sofortbenachrichtigungen einen Schritt voraus. Erhalten Sie personalisierte Cyber-, Finanz- und Compliance-Benachrichtigungen auf der Grundlage Ihres Portfolios.

Einrichtung mit einem Klick: Auf Einfachheit kommt es an. Fügen Sie Ihre Wallet hinzu, und das Redefine-System erkennt die Positionen der Nutzer und konfiguriert automatisch die Risikobenachrichtigungen. Dazu sind keine komplizierten Einstellungen erforderlich.

Exklusive Vorteile für SAFE-Nutzer: Im Rahmen der starken strategischen Partnerschaft zwischen Redefine und SAFE erhalten SAFE-Nutzer für eine begrenzte Zeit kostenlosen Zugang zu diesen leistungsstarken Tools.

Über Redefine:

Redefine ist ein Pionier im Bereich Blockchain-Sicherheit und Risikomanagement und bietet eine Reihe von Tools, die seine Expertise im Bereich der Cybersecurity- und Blockchain-Analyse integrieren. Unser Unternehmen liefert kritische Risikoerkenntnisse, verhindert Fondsverluste, reduziert den Zeitaufwand und optimiert die Abwicklungsprozesse.

Starten Sie noch heute:

Das Risk Center und die Monitoring-Tools sind jetzt verfügbar. Um diese Lösungen kennenzulernen und eine Demo anzufordern, füllen Sie bitte dieses Formular aus.

