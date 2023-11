Unser Tochterunternahmen NIKKINDENJI KOGYO CO., LTD. ist in Japan der einzige Hersteller ultradünner Elektrostahlbänder (3% Silikonstahl) mit einer Stärke von unter 0,1 mm. Wir haben mehr als 50 Jahre Erfahrung bei der Produktion und beim Vertrieb von ultradünnen Elektrostahlbändern. Und wir konzipieren Kerne und verschiedene Reaktoren über viele Jahre der kultivierten Konstruktionstechnik und bieten diese Produkte einschließlich Prototypen an. Seit kurzem besteht im regenerativen Energiemarkt sowie im Hochfrequenz-Invertermarkt ein großer Bedarf an kompakten Produkten mit geringen Verlusten. Im Zuge dessen erringen unsere ultradünnen Elektrostahlbänder das Vertrauen inländischer wie ausländischer Kunden.

Eigenschaften

(1) Öko-Produkte

Haben einen sehr geringen Eisenverlust im Hochfrequenzbereich und tragen zu einer höheren Effizienz und Energieeinsparung bei Hochfrequenztransformatoren und Hochfrequenzreaktoren bei. (2) Hohe magnetische Flussdichte

Durch die hohe magnetische Flussdichte bei Frequenzen von 400 Hz-40 kHz im Vergleich zu anderen Materialien kann eine Verkleinerung der Reaktoren erreicht werden. (3) Hohe magnetische Permeabilität

Besitzen eine hohe magnetische Permeabilität und können für Abschirmungsmaterialien verwendet werden. (4) Überragende Isolierungsbeschichtung

einer überragenden anorganischen Isolierungsbeschichtung ermöglichen sie das "Verformungsglühen" für die optimale Nutzung der Materialcharakteristika.

Anwendungsbeispiele

Serie GT

GRÖSSE: Stärke 0,04 mm bis 0,12 mm, Breite 5 mm bis 310 mm

Reaktor Vorteil Hochfrequenzinverter (z.B. UPS) Geringe Verluste Regeneratives Energieerzeugungssystem Verkleinerung (z.B. Power Conditioner) Gleichstrom-Transformationssystem Hochfrequenz-Transformator Vorteil Schweißmaschine, medizinisches Gerät und Beleuchtung Geringe Verluste Verkleinerung

Serie ST

GRÖSSE: Stärke 0,05mm bis 0,15mm, Breite 5 mm bis 310 mm

Motorkern Vorteil Automobilindustrie (EV/HEV) Schnelle Rotation (Geringere Wärmeerzeugung) HDD Verkleinerung Medizinisches Gerät Magnetlager Vorteil Turbo-Molekularpumpe Geringere Wärmeerzeugung

Über die NIPPON KINZOKU Group

Unsere Produkte werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, von der Präzisionskonstruktion bis zur Baubranche. https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/

