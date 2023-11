Den US-Inflationsdaten musste sich an der Börse am Dienstag so ziemlich alles andere unterordnen. Jene fielen deutlich freundlicher aus, als es die meisten im Vorfeld erwartet hatten. Vielleicht etwas überschwänglich sprach manch einer schon davon, dass die Inflation nun besiegt sei. In jedem Fall setzt sich (mal wieder) die Ansicht durch, dass es sich mit Zinserhöhungen erst einmal erledigt haben dürfte.Solche wollen offiziell zwar weder Fed noch EZB bisher ausschließen, was aber auch an taktischen Überlegungen liegen mag. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...