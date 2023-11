Neue Erfolgsstory: Spektakuläre Übernahme im Lithium-Sektor

Anzeige / Werbung

Größtes Lithiumvorkommen der Welt in den USA entdeckt - jetzt auf die Profiteure dieser Entwicklung setzen!

Liebe Leserinnen und Leser,

Am 30. August 2023 veröffentlichten drei Forscher - Thomas Benson, Matthew Coble und John Dilles - einen Artikel in der Zeitschrift Science Advances, in dem sie über die Entdeckung der möglicherweise größten bekannten Lithiumlagerstätte der Welt berichten. Diese Lagerstätte befindet sich in einem erloschenen Vulkan in den USA, genauer gesagt in Nevada!

Sollte sich ihre Entdeckung als richtig erweisen, könnte dies dramatische Auswirkungen auf die Fähigkeit Amerikas haben, Batterien herzustellen, ohne auf chinesische Quellen angewiesen zu sein. Warum die USA das Erreichen dieser Unabhängigkeit im Fokus haben, erklären wir euch weiter unten in diesem Text.

Canter Resources Corp (ISIN: CA13810W1023 · WKN: A3DE55 · CSE:CRC · FRAU:6O1) ein junges Mineralexplorationsunternehmen, hat gerade durch eine spektakuläre Übernahme in den USA in Nevada auf sich aufmerksam gemacht und sollte von den aktuellen Entwicklungen in den USA maximal profitieren! Vor allem ist die Aktie im Gegensatz zu den anderen Lithium-Aktien aus Nordamerika noch spottbillig bewertet.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Die aktuellen Investoren von Cantor haben uns zuvor bereits gute Gewinne bei anderen Unternehmen wie American Pacific Mining Corp., Kraken Energy Corp und Silver Hammer Mining Corp. beschert, die alle einen enormen Kursaufschwung erlebt haben.

Hammernews im Lithiumsektor: Canter Resources übernimmt Altitude Lithium

Druckfrisch zu Beginn dieser Woche lief die die spektakuläre Übernahme über die Ticker das Canter Resources Canter Resources Corp (ISIN: CA13810W1023 · WKN: A3DE55 · CSE:CRC · FRAU:6O1) Altitude Lithium übernommen hat!

Durch die Übernahme wird Canter Resources in den Besitz des nun 23.000 Acres, das entspricht rund 93 Quadratkilometer, große Lithiumprojekt Columbus mitten im Herzen von Nevada und damit quasi direkt vor der Haustür von Tesla!

Altitude besitzt zum Zeitpunkt der Fusion die alleinige Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am 23.000 Acre großen Lithiumexplorationsprojekt im Columbus Salt Marsh Basin, Esmerelda County, Nevada, USA, dem "Columbus Lithium-Boron-Projekt". Darüber hinaus hält Altitude eine 100%ige Beteiligung an bestimmten Beaver Creek-Lithiumvorkommen nahe der Stadt Lincoln, Montana, USA, dem "Beaver Creek-Grundstück".

Sensationelle Hintergründe

Das Columbus-Lithiumprojekt ist von mehreren 100-Millionen-Dollar-Projekten umgeben, von denen die meisten ursprünglich von denselben Prospektoren abgesteckt oder entdeckt wurden, die auch hinter dem Columbus-Projekt stehen! Das müssen wir glatt in Großbuchstaben schreiben, damit das auch jeder SOFORT versteht: Das COLUMBUS-Projekt stammt von denselben Leuten, die ursprünglich auch die IONEER (RHYOLITE RIDGE), hier investierte der Rohstoffgigant Sibanye-Stillwater 2019 490 Millionen USS für 50% der Anteile, AMERICAN LITHIUM in der Spitze +4.000% Kursgewinn seit Anfang 2000 und AMERICAN BATTERY PROPERTY (in der Spitze ebenfalls +3.000% Kursgewinn

Das Projekt liegt ~40 Meilen von Tonopah (American Battery Technology Company und American Lithium) und 28 Meilen von der einzigen in Betrieb befindlichen Lithiummine (Albemarle's Silver Peak) in Nordamerika.

Das Lithium-Boron-Projekt im Columbus-Becken ist ganzjährig über asphaltierte Autobahn (US95) erreichbar und verfügt zudem über lokale Schotterzufahrtsstraßen. Ioneer's Projektgebiet Rhyolite Ridge ist ebenfalls nur 17 Meilen entfernt.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Von hier aus ist es quasi nur noch ein Katzensprung zu Tesla, denn der US-95 Highway führt auch zu Teslas Gigafactory in der Nähe von Reno! Besser könnte infrastrukturell ein Lithium-Projekt nicht liegen.

Canter Resources Corp.

WKN: A3DE55 | ISIN: CA13810W10236

0,53 CA$ (CSE: CRC) | 0,358 Euro (Frankfurt)

Die USA beginnen mit der Entwicklung ihrer Strategie für die Lithium-Ionen-Lieferkette

Lithiumbatterien werden voraussichtlich eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts sein, die alles von Elektrofahrzeugen bis hin zu militärischen Systemen, Stromnetzen und Industrieelektronik antreiben.

Bis 2030 wird sich die weltweite Nachfrage nach Batterien voraussichtlich mehr als verfünffachen und die Nachfrage in den USA fast versechsfachen. Die US-Batterieversorgungskette wird jedoch durch eine starke Abhängigkeit von ausländischen Importen und einen Mangel an inländischer Unterstützung behindert.

Die Vereinigten Staaten erwirtschaften derzeit weniger als 30 Prozent des wirtschaftlichen Wertes jeder Batteriezelle auf dem US-Markt, was einer Wertschöpfung von etwa 3 Milliarden Dollar und 16.000 Arbeitsplätzen entspricht. Die restlichen 70 Prozent stammen aus importierten Materialien, wovon rund 90 Prozent aus China kommen sollen.

Diese Diskrepanz ist auch eine enorme Schwachstelle - eine, die sowohl die nationale als auch die wirtschaftliche Sicherheit bedroht. Ein Militär, das in erheblichem Maße von ausländischen Quellen für moderne Batterien abhängig ist, bleibt gefährdet. Zu einem Zeitpunkt wo die geopolitischen Spannungen weiter zunehmen ist es undenkbar, dass die größte Streitkraft der Welt sich von anderen Ländern abhängig macht.

Das US-Militär hat heute keinen direkten, inländischen Zugang zu den fortschrittlichsten Lithiumbatterien und -chemikalien, um seine Truppen, Fahrzeuge, Basen und Waffensysteme zu betreiben. Ausländische Länder, von denen einige potenzielle Gegner sind, kontrollieren auch die vor- und nachgelagerte Lieferkette für diese Batterien.

Präsident Biden verabschiedete im vergangenen Jahr den Inflation Reduction Act, der dem Energieministerium (DOE) 6 Billionen Dollar für Zuschüsse und Kooperationsvereinbarungen zur Stärkung der nationalen Versorgungskette für saubere Energie zur Verfügung stellt, wobei bereits erhebliche Investitionen zur Förderung von Lithium in Nevada getätigt wurden.

Und genau hier kommen Unternehmen wie Canter Resources Corp (ISIN: CA13810W1023 · WKN: A3DE55 · CSE:CRC · FRAU:6O1) ins Spiel, die die dringend benötigten Rohstoffe im eigenen Land, direkt vor der Haustür fördern wollen.

Starke Projekthighlights lassen enormes Potenzial erahnen

Das Projekt besteht aus 591 Placer- Claims mit einer Gesamtfläche von über 23.000 Acres (~9.000 Hektar), was die größte Einzelfläche an Mineralrechten im Columbus Basin darstellt.

Das Columbus-Becken ist durch das umgebende Vulkangestein hydrologisch eingeschlossen, was bedeutet, dass potenziell mit Lithium angereicherte Solen mit Lithium und Boron nirgendwo entweichen konnten.

Frühere Oberflächen- und Grabenproben sowie Untersuchungsergebnisse von Schnecken-, RC- und Kernbohrungen zeigen anomales Lithium (bis zu 1.600 ppm Li) und Boron (bis zu 23.870 ppm).

Die aussichtsreichsten Ziele für Lithium und Boron (basierend auf historischen Berichten und geophysikalischen Daten) sind noch nicht erprobt.

Jüngste Explorationsarbeiten haben geophysikalische Anomalien und geochemische Signaturen ergeben, die für Lithium-Sole-Lagerstätten günstig sind , und ein geplantes 5-Loch-Bohrprogramm wurde entworfen.

Ein früherer Betreiber, Luna Lithium (ein privates Unternehmen), bohrte nur ein einziges Loch (weit nördlich des primären Zielgebiets) mit einem Durchschnittswert von ~500 ppm Li (Proben von 90 ppm bis 1.600 ppm) und einem Durchschnittswert von 3.446 ppm Boron von oben bis unten (2.182 Fuß / 665 Meter)

Frühere Bohrungen zeigten ein mehrschichtiges Solesystem mit Lithium in oberflächennahen und tieferen Grundwasserleitern

Aufbau des Diamantkerns bei LUN22-01 im Juni 2022, Quelle: Unternehmenspräsentation

Die vorliegenden Hybrid-Source-AMT-Untersuchungsergebnisse zeigen niedrigen spezifischen Widerstand. Gute Werte von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 2.200 Fuß, ein eindeutiger Hinweis auf ein großes potenzielles Soleziel.

Zahlreiche Gravitationsprogramme im Columbus-Basin bestätigen eine tiefes Basement (bis zu 12.000 Fuß) mit großen Volumina vulkanischer Sedimentbeckenfüllung mit dem Potenzial, Lithiumsolen zu beherbergen.

Wie Sie nachfolgender Grafik entnehmen können wurde ein erstes 5-Loch-Kernprogramm entworfen, um diesen prioritären Zielbereich zu testen:

Quelle: Unternehmenspräsentation



Canter Resources Corp.

WKN: A3DE55 | ISIN: CA13810W10236

0,53 CA$ (CSE: CRC) | 0,358 Euro (Frankfurt)

Starkes Team für ein starkes Projekt

Vor allem ist das Entdeckungteam hervorzuheben, hat es doch in der Vergangenheit bereits drei nachweisliche Volltreffer mit mehreren tausend Prozent Kursgewinn den Anlegern auf dem Silbertablett serviert.

Warwick Smith Strategischer Berater

Warwick Smith ist ein erfahrener Risikokapitalgeber mit Schwerpunkt auf dem Rohstoffsektor, der für mehrere sehr erfolgreiche Transaktionen bekannt ist. Als CEO der American Pacific Mining Corp. leitete er die Übernahme von Constantine Metals, zu der das 14 Millionen Tonnen schwere Palmer VMS-Projekt in Alaska gehörte, sowie die Übernahme der ehemals produzierenden Madison-Mine in Montana - eine Earn-in-Joint-Venture-Vereinbarung mit Major Rio Tinto. Er genießt weltweite Anerkennung - er wurde 2022 von S&P Global Platts zum CEO des Jahres und 2021 zum S&P Global Platts Deal Of The Year nominiert. Bevor er zu American Pacific kam, war Warwick Smith leitender CEO von Western Pacific Resources Corp. wo den Erwerb der Deer Trail Mine (jetzt betrieben von MAG Silver) managte.

Eric Saderholm Director & Technical Advisor

Eric Saderholm ist ein professioneller leitender Geologe und ehemaliger Newmont Exploration Manager für den Westen der USA. Er hat an zahlreichen großen Minen und Projekten gearbeitet, darunter Bingham Canyon, Carlin, Midas, Gold Quarry, Twin Creeks, Lonetree, Mule Canyon, Black Pine, Genesis und Yanacocha. Er verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in der Mineralienindustrie.

Trevor Hawkins (Senior Geologist)

Trevor Hawkins ist in der 2. Generation Explorationsgeologe, der spezialisiert ist auf Lithium und kritische Exploration von Metallen.

Korbon McCall Project Manager)

Korbon McCall ist ein Explorationsgeologe mit umfangreiche Felderfahrung im Westen der USA.

Trevor und Korbon sind Miteigentümer von Valkyrie, einer Lithium- und kritische Minerals Exploration Gruppe mit bedeutender Erfahrung im Lithiumsektor Nevadas.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Hier können Sie von Anfang an bei einer Erfolgsstory dabei sein!

Das Unternehmen beabsichtigt noch in diesem Monat erste Mapping-/Sampling-Ergebnisse zu veröffentlichen, bevor es dann im Januar 2024 an das geplante Bohrprogramm geht! Geplant sind im ersten Abschnitt Diamantbohrungen von 6,000-8,000 Fuß!

Die Ergebnisse werden im ersten Quartal 2024 erwartet!

Besonders spannend ist für Sie die Investition in Canter Resources Corp. (ISIN: CA13810W1023 · WKN: A3DE55 · CSE:CRC · FRAU:6O1) gerade jetzt, weil das Unternehmen ganz frisch an den Start geht und das Entdeckerteam bereits mehrfach in der Vergangenheit bewiesen hat, interessante Rohstoffprojekte operativ und mit Kapital voran zu bringen. Wer sich jetzt in dieser Aktie positioniert, könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einer ähnlichen Entwicklung von Anfang an am Bord sein.

Canter Resources Corp.

WKN: A3DE55 | ISIN: CA13810W10236

0,53 CA$ (CSE: CRC) | 0,358 Euro (Frankfurt)

Sie kaufen hier also wirklich zum echten Super-Schnäppchen-Preis!

Danach müssen Sie nur noch abwarten, bis der Geldregen einsetzt! Verpassen Sie diese Chance nicht, denn so wird unter den Profis Geld verdient!

Vielleicht sind Sie ja diesmal mit dabei?

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Hotstock-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie auch https://canterresources.com/ um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Zur Unternehmenspräsentation hier klicken

