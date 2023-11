DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. November

=== *** 07:00 DE/Siemens AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 10:00 Analystenkonferenz) 07:30 NL/Aegon NV, Trading Update 3Q 08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 Zukunftsfinanzierungsgesetz, 11:40 Wärmeplanung, 11:40 Bundes-Klimaanpassungsgesetz, 16:40 Asylbewerberleistungen, 23:23 Preisbremsenverlängerung 09:00 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Handelskongress Deutschland, Berlin 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Kapitalmarkttag *** 12:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q 12:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, 7. Jahreskonferenz des ESRB 12:40 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: -7,5 zuvor: -9,0 *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,3 zuvor: 79,7 18:45 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Capital Markets Day - DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Abschluss des zweitägigen Handelskongresses - EU/Rat der Außenminister - DE/Bayer AG, Abstimmung Genehmigung von Glyphosat für weitere 10 Jahre ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

