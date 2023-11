Die 25.China Hi-Tech Fair (CHTF) begann am 15. November 2023 in Shenzhen, China, und steht unter dem Motto "Belebung der Innovationskraft, Verbesserung der Qualität der Entwicklung". Es wird erwartet, dass die Ausstellung eine Fläche von 500.000 Quadratmetern einnehmen wird, was sie zur bisher umfangreichsten und weltweit vielfältigsten Veranstaltung macht. Renommierte Gäste aus der ganzen Welt werden zusammenkommen, um Trends in der technologischen Innovation und künftige Richtungen zu erkunden und gemeinsam zur Umsetzung von innovationsgetriebenen Entwicklungsstrategien beizutragen. Die Messe läuft noch bis zum 19. November.

Höhepunkte der Veranstaltung:

Vielfältige Ausstellungsbereiche: Die CHTF im Futian District bietet spezialisierte Messen, darunter die nationale Innovations- und Technologieshow, die internationale Innovations- und Technologieshow, Investitions- und Beratungsdienstleistungen, spezialisierte und anspruchsvolle KMU, IT der nächsten Generation, Umweltschutz, neue Displays, Smart City, digitale Gesundheitsfürsorge und High-End-Gerätebau. Der Ausstellungsbereich im Bao'an-Distrikt ergänzt dies mit Ausstellungen zu sauberer Energie, neuen Materialien, Luft- und Raumfahrttechnologie, Sicherheitstechnologie für Notfälle, grünen und kohlenstoffarmen Technologien und wissenschaftlichen Versuchsinstrumenten.

Staatliche und akademische Beteiligung: Fünf chinesische Ministerien, darunter das Handelsministerium und das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, sowie 33 Provinzen und Städte und 27 renommierte Universitäten wie die Tsinghua Universität und die Peking Universität werden teilnehmen. Zu den Ausstellern gehören wichtige Unternehmen, darunter Staatsunternehmen wie Sinopec und PetroChina, Branchenführer wie Huawei und ZTE sowie innovative KMU wie Gecko Motors und Corerain.

Globale Anerkennung: Die CHTF hat in der globalen Tech-Community große Aufmerksamkeit erregt, da mehr als 105 Länder und Regionen teilnehmen. Namhafte internationale Organisationen und Unternehmen, darunter Intel und Starbucks, werden auf der Messe wichtige Projekte vorstellen.

Fokus auf die Belt and Road Initiative: Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Belt and Road Initiative (BRI) bietet das diesjährige CHTF eine neue Gelegenheit für die Zusammenarbeit zwischen den BRI-Ländern im Bereich der wissenschaftlichen und technologischen Innovation und trägt so zur hochwertigen Entwicklung der Initiative bei.

Internationale Vertretung: Länder entlang des Gürtels und der Straße, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Kenia, Polen, Russland, Serbien, Griechenland und Ungarn, entsenden Delegationen unter der Leitung von Ministerialbeamten, richten nationale Pavillons ein, um die neuesten Technologien und Produkte zu präsentieren, und veranstalten investitionsorientierte Roadshows. Mehrere Pavillons, darunter die von Pakistan und Ungarn, organisieren thematische Aktivitäten.

Die 25.CHTF verspricht, ein Meilenstein zu werden, der die globale Zusammenarbeit fördert und die Technologie für eine nachhaltige Zukunft voranbringt.

