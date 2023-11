Der amerikanische Autohändler Group 1 Automotive Inc. (ISIN: US3989051095, NYSE: GPI) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,45 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Im Februar 2023 erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um knapp 15 Prozent. Die Zahlung erfolgt am 15. Dezember 2023 (Record date: 1. Dezember 2023). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,80 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs ...

