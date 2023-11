Der Spezialist für Spezialmaschinen und automatisierte Fertigungslinien im Bereich der E-Mobilität schaffte in den ersten neun Monaten einen 11,6 %igen Zuwachs beim Auftragseingang auf 249 Mio. € und + 27 % beim Auftragsbestand auf 309 Mio. €. Bei knapp 200 Mio. € Umsatz (+ 33 %) verdiente AUMANN mehr als 7 Mio. €. Für das Gesamtjahr hat man die Prognose angehoben. Der Umsatz soll bei über 280 Mio. € statt 250 Mio. € landen bei 6 bis 7 % EBITDA-Marge. AUMANN sitzt auf ca. 103 Mio. € an liquiden Mitteln, die gut 40 % des Börsenwertes abdecken. Bei 309 Mio. € Auftragsbestand sieht es wachstumstechnisch auch für 2024 gut aus, hier werden von Analystenseite knapp 300 Mio. Umsatz erwartet. Das 2024er-KGV beläuft sich auf 15, was angesichts des Cashbestands günstig ist.



