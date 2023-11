Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Orascom Development Holding AG: Gute operative Performance trotz der Abwertung des EGP und steigender Zinsen.



16.11.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Orascom Development Holding ("ODH") (SIX ODHN.SW) hat seine konsolidierten Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2023 veröffentlicht. Gute operative Performance trotz der Abwertung des EGP und steigender Zinsen. Wichtigste Highlights 9M 2023 Verkauf eines 45'350 m 2 grossen Grundstücks in El Gouna für einen Gesamtwert von CHF 11.5 Millionen (CHF 250/m2), dem 55-fachen des aktuellen Buchwerts

grossen Grundstücks in El Gouna für einen Gesamtwert von CHF 11.5 Millionen (CHF 250/m2), dem 55-fachen des aktuellen Buchwerts Die Netto-Immobilienverkäufe blieben mit CHF 468.1 Millionen stabil, obwohl sie durch die Abwertung des EGP beeinflusst wurden

Der Gesamtumsatz wurde durch die Währungsumrechnung beeinflusst, vor allem in Ägypten, und ging um 8.0% auf CHF 422.8 Millionen zurück

Das bereinigte EBITDA sank um 6.4% auf CHF 113.3 Millionen, bei einer Marge von 26.8%.

Der Reingewinn sank um 17.1% auf CHF 27.8 Millionen, nachdem ein Währungsverlust von CHF 6.6 Millionen aufgrund der Abwertung des EGP entstanden war

Der Hotelumsatz erhöhte sich um 23.7% auf CHF 124.2 Millionen Wichtigste Highlights Q3 2023 Netto-Immobilienverkäufe stiegen im 3. Quartal 2023 um 19.1% auf CHF 199.8 Millionen

Der Gesamtumsatz wurde durch die Abwertung des EGP beeinträchtigt und sank auf CHF 156.9 Millionen

Das bereinigte EBITDA erreichte CHF 42.5 Millionen, bei einer Marge von 27.1%.

Der Reingewinn blieb im dritten Quartal positiv und lag bei CHF 10.2 Millionen Altdorf, 16. November 2023 - Die Ergebnisse von ODH in den ersten neun Monate des Jahres zeigten einmal mehr die Fähigkeit des Managements, wertschöpfende Geschäfte erfolgreich zu konsolidieren und Synergien zwischen den Destinationen zu nutzen, während ein profitables Kerngeschäft über alle Konjunkturzyklen hinweg aufrechterhalten wird. Und dies obwohl die Auswirkungen der EGP-Abwertung zu spüren waren. Ein wirtschaftliches Umfeld, das von inflationärem Gegenwind und Währungsschwankungen geprägt ist, verlangte eine disziplinierte und agile Umsetzung unserer Aktivitäten. Nirgendwo wird dies deutlicher als in der guten finanziellen Leistung, die wir im Jahr 2023 im gesamten Unternehmen erzielt haben. Unsere Finanz- und Betriebsergebnisse wurden durch die Währungsumrechnung beeinträchtigt, vor allem in Ägypten. Die operative Leistung unserer ägyptischen Tochtergesellschaft hat sich derweil deutlich erhöht (Umsatz und Nettogewinn stiegen um 55% bzw. 33%), wobei zu beachten ist, dass die erhebliche Abwertung des EGP einen negativen Umrechnungseffekt auf unsere Gewinn- und Verlustrechnung hatte. Finanzbericht 9M 2023: Der Umsatz wurde durch die Währungsumrechnung beeinflusst und sank um 8.0% auf CHF 422.8 Millionen in den ersten neun Monaten 2023. Der Bruttogewinn erreichte CHF 125.9 Millionen (9M 2022: CHF 142.1 Millionen) mit einer Bruttomarge von 29.8% gegenüber 30.9% vor einem Jahr. Obwohl sich die operative Leistung in Ägypten verbesserte, wirkte sich die deutliche Abwertung des EGP negativ auf die Erfolgsrechnung aus. Der Grundstücksverkauf in El Gouna in Höhe von CHF 11.5 Millionen und der Anstieg des Umsatzes im Hotelsegment um 23.7% haben den Rückgang in anderen Geschäftssegmenten, hauptsächlich im Immobiliensegment, teilweise kompensiert. Das bereinigte EBITDA sank um 6.4% und lag bei CHF 113.3 Millionen (9M 2022: CHF 121.1 Millionen), mit einer verbesserten bereinigten EBITDA-Marge von 26.8% gegenüber 26.4% vor einem Jahr. Das gesteigerte bereinigte EBITDA und die höheren Margen sind auf weitere Verbesserungen der operativen Effizienz zurückzuführen und untermauern, dass wir trotz des globalen Gegenwinds eine erfreuliche Leistung erbrachten. Bei den sonstigen Gewinnen und Verlusten resultierte ein Verlust von CHF 11.2 Millionen. Der einmalige Wechselkursverlust ist hauptsächlich auf die Abwertung des EGP gegenüber ausländischen Währungen zurückzuführen. Unsere Beteiligung an assoziierten Unternehmen wies einen Verlust von CHF 0.2 Millionen gegenüber einem Gewinn von CHF 11.0 Millionen vor einem Jahr aus. Der Rückgang bei den assoziierten Unternehmen wurde hauptsächlich durch die geringere Performance unserer Beteiligung an Andermatt Swiss Alps verursacht. Die Finanzierungskosten stiegen um 31.0% auf CHF 35.9 Millionen (9M 2022: CHF 27.4 Millionen) aufgrund des Anstiegs der Zinssätze. Trotz des herausfordernden weltweiten Marktumfelds konnte ODH viele dieser Gegenwinde überwinden und die ersten neun Monate mit einem Nettogewinn von CHF 27.8 Millionen gegenüber CHF 33.6 Millionen vor einem Jahr abschliessen. Der bereinigte Reingewinn (ohne Währungsverluste oder -gewinne sowie nicht-operative einmalige Transaktionen) lag bei CHF 39.0 Millionen. Q3 2023: Unsere Ergebnisse im 3. Quartal untermauern eine gute Widerstandsfähigkeit des Geschäfts, trotz der Unklarheiten auf globaler, regionaler und lokaler Ebene. Der Umsatz im 3. Quartal 2023 ging im Vergleich zum 3. Quartal 2022 um 16.9% auf CHF 156.9 Millionen zurück. Das bereinigte EBITDA erreichte CHF 42.5 Millionen (Q3 2022: CHF 54.5 Millionen). Unsere Beteiligung an assoziierten Unternehmen verzeichnete einen Verlust von CHF 4.3 Millionen gegenüber einem Gewinn von CHF 1.7 Millionen in Q3 2022. Die schwächere Leistung der assoziierten Unternehmen wurde hauptsächlich durch die geringere Leistung unseres Anteils an Andermatt Swiss Alps während des Quartals verursacht. Das EBITDA sank im 3. Quartal 2023 um 8.0 % auf CHF 41.2 Millionen, während der Nettogewinn auch im dritten Quartal positiv blieb und bei CHF 10.2 Millionen (Q3 2022: CHF 18.0 Millionen) lag. Gruppe Immobilien: Netto-Immobilienverkäufe steigen um 0.1% auf CHF 468.1 Millionen, obwohl sie von der Abwertung des EGP betroffen waren Die Immobilienverkäufe stiegen in der Berichtsperiode um 19.1% auf CHF 199.8 Millionen (Q3 2022: CHF 167.7 Millionen). Damit beläuft sich der Verkaufswert in den ersten neun Monaten auf CHF 468.1 Millionen, gegenüber fast dem gleichen Wert vor einem Jahr, trotz Abwertung der ägyptischen Währung. In ägyptischer Währung hat sich die Netto-Immobilienverkaufsleistung der ägyptischen Tochtergesellschaft der Gruppe, ODE, deutlich verbessert. Diese operative Verbesserung spiegelte sich jedoch bei der Umrechnung in CHF nicht vollständig im Wert von ODH wider. In ägyptischen Pfund stiegen die Netto-Immobilienverkäufe der ägyptischen Tochtergesellschaft um rund 80% an. In den neun Monaten 2023 leistete O West den grössten Beitrag zu den neuen Verkäufen der Gruppe (40%), gefolgt von El Gouna (31%), Makadi Heights (11%), Lustica Bay (9%), Oman (6%) und West Carclaze in Grossbritannien (2%). Der Immobilienumsatz ging um 21.0% auf CHF 236.2 Millionen zurück, und das bereinigte EBITDA sank in um 29.8% auf CHF 81.9 Millionen. Der gesamte abgegrenzte Umsatz aus Immobilien, der bis 2027 noch nicht verbucht wurde, erreichte CHF 869.1 Millionen (9M 2022: CHF 813.4 Millionen). Gruppe Hotels: Starke Auslastung und signifikantes Wachstum der Zimmerpreise in den Hotels, sowohl in EGP als auch in CHF, führten zu einem Anstieg des Hotelumsatzes um 23.7% gegenüber dem Vorjahr auf CHF 124.2 Millionen Der Bereich Hospitality erzielte in den ersten neun Monaten 2023 trotz verschiedener makro- und geopolitischer Herausforderungen rund um den Globus eine hervorragende finanzielle und operative Leistung. Auf Quartalsbasis erlebten unsere Hotels eine sehr gute Sommersaison mit einem Umsatzanstieg von 10.6 % auf CHF 44.0 Millionen (Q3 2022: CHF 39.8 Millionen), wodurch sich der Bruttogewinn auf CHF 17.0 Millionen erhöhte. Dies entspricht einem Anstieg von 23.2 % gegenüber dem Vorjahr. Die Beschleunigung des Umsatzes je verfügbarem Zimmer führte zu einer Ausweitung unseres operativen Leverage und zu einem bereinigten EBITDA von CHF 13.1 Millionen, was einem Anstieg von 37.9% gegenüber Q3 2022 entspricht. Hohe Belegung und ein deutliches Wachstum der Zimmerpreise in den Hotels führten zu einem Anstieg des Umsatzes im Segment Hotels um 23.7 % auf CHF 124.2 Millionen. Das bereinigte EBITDA stieg ebenfalls um 83.2% auf CHF 38.1 Millionen, bei einer Marge von 30.7%, verglichen mit CHF 20.8 Millionen und einer Marge von 20.7% im Vorjahr. Das in diesem Zeitraum verzeichnete Wachstum ist hauptsächlich auf die gut abgestimmte Preis- und Marketingstrategie zurückzuführen, die in allen unseren Hotels umgesetzt wurde. Commercial Assets mit wiederkehrenden Einnahmen von den zunehmenden Aktivitäten in den verschiedenen Reisezielen Die Ergebnisse des Segments Commercial Assets wurde durch die Abwertung des EGP beeinträchtigt, wobei der Umsatz in den ersten neun Monaten 2023 gegenüber den ersten neun Monaten 2022 um 15.2% auf CHF 50.9 Millionen zurückging. Das bereinigte EBITDA entwickelte sich leicht besser als der Umsatz, was auf umfangreichen Veranstaltungskalender in allen Destinationen zurückzuführen ist. Das Ergebnis ist ein Zeichen für unsere operative Exzellenz und die erfolgreiche implementierte Strategie. Die Qualität und Rentabilität unserer Dienstleistungen wurden dadurch weiter verbessert. Das bereinigte EBITDA reduzierte sich um 14.3% auf CHF 6.0 Millionen (9M 2022: CHF 7.0 Millionen). Details zu den Destinationen El Gouna, Rotes Meer: Die Zahlen für El Gouna sind in Lokalwährung weiter gestiegen, in CHF jedoch aufgrund der Abwertung des EGP gesunken. Die Verkäufe neuer Immobilien gingen in der Berichtsperiode um 12.9% auf CHF 146.9 Millionen zurück. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 3.591 CHF/qm. In EGP stiegen die Verkäufe dagegen um 55.7%, während die durchschnittlichen Verkaufspreise um 76.1% zunahmen. Im Baubereich sind wir mit unserer soliden Bauleistung und dem beschleunigten Tempo auf dem richtigen Weg. Für 2023 ist die Auslieferung von 388 Einheiten geplant, von denen 260 bereits ausgeliefert wurden. Der Immobilienumsatz sank um 19.4% auf CHF 105.6 Millionen, wobei die Lokalwährung um 45.9% zunahm. Im Laufe des Quartals verkauften wir ein 45'350 qm grosses Grundstück für CHF 11.5 Millionen (CHF 250/qm). Der Buchwert des Grundstücks beträgt CHF 0.2 Millionen und wurde zum nahezu 55-fachen Wert verkauft. Das bewährte Geschäftsmodell der Hotels in El Gouna lieferte erneut gute Ergebnisse und profitierte von seiner führenden Marktposition und den engen Beziehungen zu führenden europäischen Reiseveranstaltern. Dies ermöglichte ein Wachstum der operativen und finanziellen Ergebnisse der Hotels. Die Auslastung erreichte in der Berichtsperiode 73% (9M 2022: 69%). Der Anteil ausländischer Gäste an der Gesamtbelegung unserer Hotels lag im dritten Quartal 2023 bei 75 % und in den ersten neun Monaten 2023 bei 81%. Die starke Belegung und die Erhöhung der Zimmerpreise trugen dazu bei, dass der Umsatz aus den Hotels in El Gouna im Jahresvergleich um 8.6% auf CHF 58.1 Millionen stieg, in EGP sogar um satte 96.5% gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttogewinn der Hotels erhöhte sich um 32.1% auf CHF 32.9 Millionen während die durchschnittlichen Zimmerpreise von CHF 80 auf CHF 82 in 9M 2023 erhöht wurden. Die Entwicklung der Hotels schreitet voran, die Renovierungsarbeiten (Sheraton und Ocean View) werden bis Ende 2023 abgeschlossen sein, und wir haben mit dem Bau von 29 neuen Zimmern im Casa Cook El Gouna Hotel begonnen. Der Gesamtumsatz von El Gouna sank um 8.5 % und erreichte CHF 211.8 Millionen (9M 2022: CHF 231.5 Millionen), in ägyptischen Pfund ist der Gesamtumsatz von El Gouna dagegen um 65.4% gestiegen. O West, Ägypten: Die Immobilienverkäufe in O West stiegen in EGP weiter an und verzeichneten 81,6 %, während sie in CHF aufgrund der Abwertung des EGP massiv unter Druck geraten sind und betrugen CHF 185,7 Millionen, was einen Anstieg von 0.2% gegenüber 9M 2022 entspricht. Die durchschnittlichen Verkaufspreise lagen bei CHF 1'627 pro Quadratmeter. In Lokalwährung sind die Netto-Immobilienverkäufe aber um 81.6% gestiegen, während die durchschnittlichen Verkaufspreise ebenfalls um 49.1% zunahmen. Im Bereich der Entwicklung setzen wir unsere Strategie fort, das Bautempo zu beschleunigen und Rohstoffe zu kaufen, um eine mögliche Inflation abzufedern, und planen, bis Mitte 2024 mehr als 1'000 Einheiten zu liefern. Der Bau des O West Club schreitet zügig voran und dieser soll in der ersten Hälfte des Jahres 2024 teilweise in Betrieb genommen werden. Bislang haben wir 4'469 Mitglieder, die der Gruppe einen stetigen, regelmäßigen Umsatz verschaffen wird. In den ersten neun Monaten 2023 erreichte der Gesamtumsatz von O West CHF 65.4 Millionen (9M 2022: CHF 101.7 Millionen). In ägyptischen Pfund nahm der Gesamtumsatz von O West um 16.5% zu. Hawana Salalah, Oman: Unsere Hotels in Salalah setzten ihre positive Entwicklung fort und steigerten ihren Umsatz um 72.9% auf CHF 28.7 Millionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auf Bruttogewinn-Ebene verzeichneten die Hotels einen hohen Anstieg um 373.7% auf CHF 9.0 Millionen. Die Belegungsrate stieg um 21 Basispunkte auf 56%. Die Entwicklung der Hotels schreitet voran, und der Bau von 123 zusätzlichen Zimmern im Al Fanar Hotel wird bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Auf der Immobilienseite erreichten die Netto-Immobilienverkäufe CHF 19.1 Millionen (9M 2022: CHF 27.7 Millionen). Der Immobilienumsatz stieg in 9M 2023 um 13.9% auf CHF 13.9 Millionen. Der Gesamtumsatz von Hawana Salalah erhöhte sich um 45.1 % auf CHF 45.7 Millionen und profitierte von der gestiegenen Nachfrage der Hospitality-Industrie in Salalah. Luštica Bay, Montenegro: Die Netto-Immobilienverkäufe setzten ihre positive Entwicklung fort und verzeichneten einen Anstieg von 17.9% auf CHF 44.2 Millionen (9M 2022: CHF 37.5 Millionen). Die durchschnittlichen Verkaufspreise sind um 18.3% auf CHF 6'908/m2 gestiegen. Die Bautätigkeit im Marina Village haben wir nach dem Ende der Sommersaison ab Oktober wieder aufgenommen und kommen mit dem Bau von 124 Einheiten in den Bereichen "Centrale", "Marina Village" und "Golf Zone" voran. Bis heute konnten wir 28 Einheiten in "Centrale" bereitstellen, für den Rest des Jahres 2023 ist die Übergabe von 34 weiteren Einheiten in "Centrale" und 15 Einheiten in "Marina Village" geplant. Im Hotelbereich meldete das Chedi Hotel einen Umsatzanstieg von 16.7% auf CHF 7.0 Millionen, begünstigt durch eine Erhöhung der Zimmerpreise, die um 55.2% auf CHF 312 stiegen. Darüber hinaus wies das Hotel einen positiven Bruttogewinn von CHF 1.8 Millionen aus, was einem Anstieg von 80.0% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Bereich der Commercial Assets sind die Piazza des Stadtzentrums und die ersten Einzelhandelsmietverträge nun vollständig in Betrieb. Der Umsatz aus den Commercial Assets stieg um 3.7% auf CHF 5.6 Millionen. Der Gesamtumsatz aus Luštica Bay erreichte CHF 22.5 Millionen. Jebel Sifah, Oman: Die Netto-Immobilienverkäufe gingen um 5.8% zurück und lagen bei CHF 11.4 Millionen gegenüber CHF 12.1 Millionen vor einem Jahr. Wir konnten die durchschnittlichen Verkaufspreise um 11.3% auf CHF 3'104/m2 erhöhen. Der Baufortschritt und die Auslieferungen von Immobilien in Jebel Sifah schreiten stetig voran und die Immobilienumsätze stiegen um 6.0% auf CHF 15.8 Millionen. Der Hotelumsatz blieb mit CHF 1.8 Millionen nahezu stabil. Der Gesamtumsatz von Jebel Sifah erhöhte sich um 4.9% auf CHF 19.4 Millionen. Makadi Heights, Ägypten: Die Destination erzielte trotz der Abwertung des EGP weiterhin hervorragende Verkaufsergebnisse. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 stiegen die Immobilienverkäufe um 58.7% auf CHF 52.2 Millionen im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres 2022. Die durchschnittlichen Verkaufspreise pro Quadratmeter lagen bei CHF 1.379/qm. Unsere solide Bauleistung und das beschleunigte Tempo hielten uns auf Kurs mit der geplanten Auslieferung von 400 Einheiten im Jahr 2023, wovon 342 Einheiten bereits an Kunden ausgeliefert wurden. Der Gesamtumsatz von Makadi Heights sank um 7.0%, hauptsächlich aufgrund der Abwertung des EGP, und lag bei CHF 17.3 Millionen (9M 2022: CHF 18.6 Millionen). The Cove, VAE: The Cove ist weiterhin eine der leistungsstärksten Hoteldestinationen der Gruppe. Der Gesamtumsatz erhöhte sich um 5.0% auf CHF 16.7 Millionen (9M 2022: CHF 15.9 Millionen). Die Auslastung stieg um 15 Prozentpunkte und erreichte 76% gegenüber 61% im Vorjahr. Operativ stieg der Umsatz je verfügbarem Zimmer um 6.7% auf CHF 143, während der Bruttogewinn je Zimmer um 38.7% auf CHF 43 zunahm. Durch gezielte Verkaufsförderungs- und Marketingkampagnen haben wir das lokale und regionale Geschäft weiter gestärkt. Taba Heights, Ägypten: Taba Heights setzte seine positive Entwicklung fort und verzeichnete einen Umsatz von CHF 12.6 Millionen, ein Plus von 72.6% im Vergleich zum Vorjahr. Der Bruttogewinn der Taba Heights Hotels erhöhte sich um 208.3% und erreichte CHF 3.7 Millionen. Die Hotels verzeichneten eine gute Sommersaison mit einer Belegungsrate von 66% im dritten Quartal 2023 gegenüber 52% im dritten Quartal 2022. Die Gesamtauslastung in den ersten neun Monaten 2023 lag bei 45% gegenüber 28% vor einem Jahr. Der Anteil an ausländischen Kunden in Taba Heights betrug in den ersten neun Monaten 2023 72% und im dritten Quartal 2023 74%. Präsentation: Der Finanzbericht und die dazugehörige Präsentation können auf der Webseite von Orascom Development, unter der Rubrik Investor Relations, eingesehen werden: https://www.orascomdh.com/investor-relations Telefonkonferenz heute um 14:00 CET: Orascom Development lädt Sie zu den 9-Monatsresultaten heute, 16. November 2023, um 14:00 CET, zu einem Konferenzgespräch ein. CEO Omar El Hamamsy, CFO Ashraf Nessim sowie Ahmed Abou El Ella, Director Investor Relations, präsentieren die Resultate des ersten Halbjahres 2023. Anschliessend können Fragen gestellt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Dial-in Details: Click here for webinar link Event-Nummer: 920 2049 1696 Event Passwort: 043944 Eine Aufnahme wird nach dem Call verfügbar sein.

Kontakt für Invetoren: Ahmed Abou El Ella Director of Investor Relations Tel: +20 224 61 89 61 mobile: +20 122129 5555 Email: ir@orascomdh.com Über Orascom Development Holding AG: Orascom Development Holding ist ein führender internationaler Projektentwickler, der sich auf lebendige, integrierte Städte in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika spezialisiert hat. Seit mehr als 30 Jahren ist Orascom Development ein Pionier bei der Schaffung von Reisezielen, an denen Menschen inspiriert werden, zu leben, zu arbeiten und sich zu amüsieren. Von der fantastischen ägyptischen Küstenstadt El Gouna am Roten Meer bis hin zur atemberaubenden Ganzjahres-Bergdestination Andermatt in den Schweizer Alpen ist jede der Masterplan-Destinationen ein Zeugnis für das Engagement von Orascom Development in der Gestaltung von schönen Orten. Die integrierten Städte verbinden harmonisch Wohngebiete mit privaten Villen und Apartments, Hotels und preisgekrönten Freizeit- und Geschäftseinrichtungen - darunter Golfplätze, Yachthäfen, Sportanlagen, Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants. Orascom Development besitzt eine Landfläche von mehr als 100 Millionen Quadratmetern, von denen fast 40% bereits erschlossen sind oder sich in der Entwicklung zu florierenden Destinationen in Ägypten (El Gouna, Makadi Heights, O West, Taba Heights und Byoum), in den GCC-Staaten (The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman) und in Europa (Andermatt Swiss Alps in der Schweiz, Luštica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien) befinden. Das Hotelportfolio von Orascom Development umfasst 33 Premium- und Luxushotels mit mehr als 7.000 Zimmern in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/ . Disclaimer & Cautionary Statement: THESE MATERIALS ARE BEING PROVIDED TO YOU SOLELY FOR YOUR INFORMATION AND ARE STRICTLY CONFIDENTIAL AND MUST NOT BE REPRODUCED, DISCLOSED OR FURTHER DISTRIBUTED TO ANY OTHER PERSON, OR PUBLISHED, IN WHOLE OR IN PART, FOR ANY PURPOSE. IN PARTICULAR, NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY PART OR COPY OF IT MAY BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (THE "UNITED STATES") OR TO U.S. PERSONS OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY PART OR COPY OF IT MAY BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO, OR DISTRIBUTED OR REDISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR TO ANY RESIDENT THEREOF. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF UNITED STATES, AUSTRALIAN, CANADIAN OR JAPANESE SECURITIES LAWS. THE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IN OTHER JURISDICTIONS MAY BE RESTRICTED BY LAW, AND PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS DOCUMENT COMES SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT, AND OBSERVE, ANY SUCH RESTRICTIONS. THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN OR CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION OF ANY OFFER TO BUY SECURITIES IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION IS NOT AUTHORIZED OR TO ANY PERSON TO WHOM IT IS UNLAWFUL TO MAKE AN OFFER OR SOLICITATION. THE SECURITIES OF OD HOLDING HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OR THE BENEFIT OF "U.S. PERSONS" (AS SUCH TERM IS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. OD HOLDING NOR ITS SHAREHOLDERS INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF THE OFFERING IN THE UNITED STATES OR CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT IS DIRECTED ONLY AT PERSONS (i) WHO ARE OUTSIDE THE UNITED KINGDOM OR (ii) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (AS AMENDED) (THE "ORDER") OR (iii) WHO FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(a) TO (e) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNICORPORATED ASSOCIATIONS ETC.) OF THE ORDER (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"). ANY PERSON, WHO IS NOT A RELEVANT PERSON, MUST NOT ACT OR RELY ON THIS COMMUNICATION OR ANY OF ITS CONTENTS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS COMMUNICATION RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS. IN ANY EEA MEMBER STATE THAT HAS IMPLEMENTED DIRECTIVE 2003/71/EC (TOGETHER WITH ANY APPLICABLE IMPLEMENTING MEASURES IN ANY EEA MEMBER STATE, THE "PROSPECTUS DIRECTIVE") THIS COMMUNICATION IS ONLY ADRESSED TO AND IS ONLY DIRECTED AT QUALIFIED INVESTORS IN THAT EEA MEMBER STATE WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE. THIS DOCUMENT CONSTITUTES NEITHER AN OFFER TO SELL NOR A SOLICITATION TO BUY ANY SECURITIES AND IT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLES 652A AND/OR 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ARTICLES 32 ET SEQ. OF THE LISTING RULES OF THE SWX SWISS EXCHANGE. A DECISION TO INVEST IN SHARES OF THE GROUP SHOULD BE BASED EXCLUSIVELY ON THE ISSUE AND LISTING PROPECTUS PUBLISHED BY THE GROUP FOR SUCH PURPOSE. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS NOT INTENDED TO LEAD TO THE CONCLUSION OF ANY CONTRACT OF WHATSOEVER NATURE, IN PARTICULAR WITHIN THE TERRITORY OF EGYPT, THE UNITED ARAB EMIRATES, KUWAIT, MOROCCO, OMAN AND SAUDI ARABIA. THESE DOCUMENTS MAY CONTAIN CERTAIN FORWARD-LOOKING STATEMENTS AND INFORMATION IN RELATION TO ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG WHICH REFLECT THE CURRENT VIEWS AND/OR EXPECTATIONS OF THE COMPANY AND THE COMPANY' S MANAGEMENT IN RESPECT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE, ACTIVITIES, AND FUTURE EVENTS. SUCH FORWARD LOOKING STATEMENTS INCLUDE, AMONG OTHER, STATEMENTS THAT MAY PREDICT, FORECAST, SIGNIFY OR IMPLY FUTURE RESULTS PERFORMANCE OR ACHIEVEMENTS, AND MAY CONTAIN WORDS SUCH AS "UNDERSTANDS", "ANTICIPATES", "EXPECTS", "ESTIMATES" "IT IS LIKELY" OR OTHER TERMS OR EXPRESSIONS WITH SIMILAR MEANING. THESE STATEMENTS ARE SUBJECT TO A NUMBER OF RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS. THE COMPANY CAUTIONS READERS THAT CERTAIN RELEVANT FACTORS MIGHT BE THE CAUSE FOR ACTUAL RESULTS TO DIFFER FROM THE PLANS, GOALS, EXPECTATIONS, ESTIMATES AND INTENTIONS EXPRESSED IN THIS DOCUMENT. NEITHER THE COMPANY NOR ANY RELATED COMPANIES, DIRECTORS, OFFICERS, REPRESENTATIVES OR EMPLOYEES THEREOF SHALL IN ANY EVENT BE LIABLE AS TO THIRD PARTIES (INCLUDING INVESTORS) FOR ANY INVESTMENTS OR BUSINESS DECISIONS ADAPTED OR ACTS PERFORMED BY THEM ON THE BASIS OF THE INFORMATION ANY STATEMENTS CONTAINED HEREIN OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR SIMILAR DAMAGES DERIVED THEREFROM. ANY MARKET INFORMATION AND COMPANY'S COMPETITIVE POSITION DATA INCLUDING MARKET PROJECTIONS USED IN THIS DOCUMENT HAVE BEEN DERIVED FROM IN COMPANY'S STUDIES, MARKET RESEARCH REPORTS, PUBLICLY AVAILABLE DATA AND INDUSTRY PUBLICATIONS. ALTHOUGH THE COMPANY HAS NO REASON TO BELIEVE THAT THIS INFORMATION OR THESE REPORTS ARE INACCURATE IN ANY MATERIAL, RESPECT, THE COMPANY HEREBY STATUS THAT IT HAS NOT INDEPENDENTLY CHECKED ANY COMPETITIVE POSITION, MARKET SHARE, MARKET VOLUME, MARKET GROWTH OR OTHERS. PERFORMANCE OR ACHIEVEMENTS, AND MAY CONTAIN WORDS SUCH AS "UNDERSTANDS", "ANTICIPATES", "EXPECTS", "ESTIMATES" "IT IS LIKELY" OR OTHER TERMS OR EXPRESSIONS WITH SIMILAR MEANING. THESE STATEMENTS ARE SUBJECT TO A NUMBER OF RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS. THE COMPANY CAUTIONS READERS THAT CERTAIN RELEVANT FACTORS MIGHT BE THE CAUSE FOR ACTUAL RESULTS TO DIFFER FROM THE PLANS, GOALS, EXPECTATIONS, ESTIMATES AND INTENTIONS EXPRESSED IN THIS DOCUMENT. NEITHER THE COMPANY NOR ANY RELATED COMPANIES, DIRECTORS, OFFICERS, REPRESENTATIVES OR EMPLOYEES THEREOF SHALL IN ANY EVENT BE LIABLE AS TO THIRD PARTIES (INCLUDING INVESTORS) FOR ANY INVESTMENTS OR BUSINESS DECISIONS ADAPTED OR ACTS PERFORMED BY THEM ON THE BASIS OF THE INFORMATION ANY STATEMENTS CONTAINED HEREIN OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR SIMILAR DAMAGES DERIVED THEREFROM. ANY MARKET INFORMATION AND COMPANY'S COMPETITIVE POSITION DATA INCLUDING MARKET PROJECTIONS USED IN THIS DOCUMENT HAVE BEEN DERIVED FROM IN COMPANY'S STUDIES, MARKET RESEARCH REPORTS, PUBLICLY AVAILABLE DATA AND INDUSTRY PUBLICATIONS. ALTHOUGH THE COMPANY HAS NO REASON TO BELIEVE THAT THIS INFORMATION OR THESE REPORTS ARE INACCURATE IN ANY MATERIAL, RESPECT, THE COMPANY HEREBY STATUS THAT IT HAS NOT INDEPENDENTLY CHECKED ANY COMPETITIVE POSITION, MARKET SHARE, MARKET VOLUME, MARKET GROWTH OR OTHERS.





Ende der Adhoc-Mitteilung