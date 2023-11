Prognose: Jetzt schon in den Mega-Trend 2024 investieren?

Anzeige / Werbung

Volkswagen braucht es und will es, Stellantis braucht es und will es, die kanadische Regierung will es auch. Dieses Unternehmen hat es.

Und es ist nicht Lithium, sondern Nickel. Eine gängige Lithium-Ionen-Batterie mit 75 kWh enthält 5,7 kg Mangan, 6,15 kg Kobalt, 7,2 kg Lithium, 22 kg Kupfer, 49 kg Nickel [!!!] und 65 kg Grafit. Somit befindet sich in so einer Batterie ein Wert von ca. 1.100 USD an Lithium, aber noch sehr viel gewichtiger ist eben Nickel mit rund 1.600 USD.

"Die Umstellung auf grüne Energie dürfte die Nachfrage nach Nickel, Kobalt und Lithium nach oben treiben. Bis 2050 könne sich die Nachfrage nach Nickel und Kobalt verdoppeln oder verdreifachen", so Nitesh Shah, Leiter Rohstoff- und Makro-Research beim Vermögensverwalter Wisdom Tree (Quelle Handelsblatt). Auch die Autobauer haben diesen Trend erkannt, und zwar nicht nur bei Lithium! Erst kürzlich haben sich die Autobauer VW und Stellantis Minderheitsbeteiligungen an einer Nickelmine in Brasilien gesichert, um in Zukunft nicht nur Versorgungssicherheit, sondern auch Preisstabilität für ihre Unternehmen zu gewährleisten.

Quelle: Handelsblatt



Der Grund dafür dürfte in der Erkenntnis liegen, dass man sich nicht länger auf chinesisches Wohlwollen verlassen möchte, denn unter den 10 größten Nickelproduzenten weltweit sind vier chinesische Giganten, die allein für 37% der weltweiten Produktion verantwortlich und somit in einem gewissen Maß preisbestimmend sind:

Tsingshan Group (18 Prozent)

Jinchuan (7 Prozent)

Delong (7 Prozent)

Shandong Xinhai (5 Prozent)

(Quelle)

Nickel-Prognose von Robert Hirschberg, Visionär, Unternehmer, Investor. Spekulant, professioneller Risikoträger mit hohen Einsätzen:

Im Jahr 2024 wird man mit kanadischen und US-amerikanischen Nickelunternehmen ein Vermögen machen, die das bevorstehende Nickeldefizit ausnutzen. Quelle: Robert Hirschberg auf Twitter

Fortunes will be made in Canadian and US nickel companies in 2024 that take advantage of the upcoming nickel deficit.



This list will be able to produce multi billions of pounds in clean Nickel:$CNC.V $CNIKF$AEMC.V $AKEMF$SHL.V $SRCGF$NOB.V $NLPXF$AVA.V $ACPRF - Robert Hirschberg (@r_hirschberg) November 11, 2023

EV Minerals Corp.*

WKN: A3D4AB CSE: EVN

Auch der kanadischen Regierung ist diese absehbare Entwicklung im Nickel-Sektor bewusst und so hat sie das Metall als "kritisch" eingestuft und Maßnahmen ergriffen: 1,5 Mrd. CAD sollen ab 2024 im Bereich kritischer Metalle investiert werden. Exploration auf kanadischem Boden, diese Metalle/Mineralien betreffend, wird durch großzügige Steuererleichterungen gefördert. Allein der Bundesstaat Quebec hat einen 100 Mio. CAD schweren Fördertopf gefüllt.

In Quebec ist auch das Projekt von EV Minerals Corp.* (WKN: A3D4AB ) verortet, auf dem in der Vergangenheit schon extrem viel exploriert und somit einiges an Kapital investiert wurde. 160 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 16.000 Meter wurden niedergebracht. Somit kann sich das Explorationsteam von EV Minerals jetzt schon auf einen gewaltigen Datensatz stützen, um die bekannte Gesamtressource zu bestätigen und zu vergrößern.



Speziell die "North Zone" ist mit einem Gesteinswert von circa 110 USD pro Tonne besonders hochwertig.

Alle katalogisierten Bohrlöcher haben eine maximale Länge von 100 Meter, das heißt, dass die angezeigte Ressource in geringer Tiefe liegt und sich somit als ein kostengünstiges Tagebauszenario zeigt.

Auf historische Bohrergebnisse gestützt kann man auch bei künftigen Explorationsbohrungen spektakuläre Ergebnisse erwarten, die EV Minerals Corp.* (WKN: A3D4AB ) schnell in den Fokus der Anleger bringen könnten.

Zum Vergleich: Der Nickelgehalt der Crawford-Lagerstätte von Canada Nickel (TSXV: CNC) beträgt 0,22% (Quelle). - Der Börsenwert lag am Hoch bei über 400 Mio. CAD, EV Minerals Corp.* (WKN: A3D4AB ) ist derzeit mit 6 Mio. CAD bewertet!

Der Plan ist es nun, dass das Unternehmen durch weitere gezielte Bohrungen die bekannte Ressource erweitert. Besonderer Fokus sollte dabei auf den noch ungetesteten Zonen liegen, die sich aber bei der kürzlich durchgeführten Magnetfelduntersuchung (305 km) als äußerst interessant erwiesen haben. Speziell die Nord-Ost Anomalie, in deren Nähe das Bohrloch DDH 158 0,80% Nickel, 0,33% Kupfer und 0,06% Kobalt gezeigt hat (Gesteinswert 185 USD/t), könnte ein Primärziel werden.

Damit der Plan auch gelingen kann, hat man ein erfahrenes Management und ein noch hochkarätigeres Advisory Board zusammengestellt! Eine Person sticht besonders heraus:

Scott Hand ist ein erfahrener Bergbaumanager mit mehr als 47 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie. Er war Vorsitzender und CEO von INCO Ltd. vor der Übernahme durch Vale für 19 Milliarden US-Dollar. Er hatte Verwaltungsratsmandate bei mehreren Rohstoffunternehmen inne, darunter auch als leitender Direktor von Karora Resources (ehemals Royal Nickel Corporation) und Fronteer Gold (2011 für 2,3 Milliarden US-Dollar an Newmont verkauft) und bei der China-Staatsgesellschaft Chinalco Mining Corp (Toromocho Copper Mine in Peru).

2024 sollen schon über 40% des Welt-Nickelbedarfs von der Batteriesparte herrühren (Quelle), und diese Tendenz dürfte weiter ansteigen. Aktien von Nickel-Produzenten, aber auch von Nickel-Explorern mit hochwertigen und aussichtsreichen Projekten, wie für unser Dafürhalten EV Minerals Corp.* (WKN: A3D4AB) einer ist, sollten von dieser doch absehbaren Entwicklung überdurchschnittlich profitieren können.

Enthaltene Werte: CA2692641079