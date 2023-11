NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 84 auf 72 Euro gesenkt. Der Lackhersteller erscheine aktuell "in neutralen Farben", schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen im Schnitt um 3 Prozent. Ohne nennenswerte Verbesserung des Absatzes sieht Counihan bis 2026/27 kaum Antrieb für die Gewinnentwicklung./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 12:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013267909

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken