NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ahold Delhaize mit "Neutral" und einem Kursziel von 32 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die verringerte Inflation bremse die Aussichten für Absatz und freien Mittelfluss (Free Cashflow) der europäischen Supermarktketten, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In diesem Zusammenhang hob er die britischen Anbieter Marks & Spencer mit einem starken Start des Fünfjahresplans und Tesco mit der besten Kombination aus Wachstum und Absatz/Free Cashflow positiv hervor./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 23:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011794037

