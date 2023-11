NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Orsted von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 500 auf 340 dänischen Kronen gesenkt. Der teilweise Ausstieg aus dem US-Windgeschäft auf See habe das Risiko im schwierigsten Part des Portfolios der Dänen zwar reduziert, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kosten rissen aber eine Lücke in die Bilanz. Portfoliomaßnahmen könnten sie stopfen, aber es gebe natürlich Ausführungsrisiken./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 16:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 16:27 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060094928

