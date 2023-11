Die US-Investmentbank Goldman Sachs erwartet in den kommenden zwölf Monaten einen deutlichen Anstieg der Rohstoffpreise. Der S&P GSCI Commodity Index soll laut einer am Samstag veröffentlichten Analyse in den kommenden zwölf Monaten um 21 % zulegen. Besonders stark sollen die Preise für Energie steigen (31 %). Auch Industriemetalle (+17,8 %) hält Goldman Sachs in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...