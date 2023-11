Nach einer Kursrally im DAX in den vergangenen Handelswochen gönnt sich der deutsche Leitindex eine kleine Verschnaufpause. 30 Minuten vor dem Xetra-Auftakt notiert der DAX unverändert bei 15.754 Zählern. Positive Impulse kommen vom Industrieriesen Siemens, der für 2023 Rekordzahlen meldete, jedoch mit geringerem Wachstum im neuen Geschäftsjahr rechnet. An der Wall Street schlossen die führenden Indizes etwas höher, in Asien tendieren die Börsen überwiegend im Verlust. Alle aktuellen Entwicklungen ...

