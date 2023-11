Die in Leipzig ansässige TAKRAF GmbH - hervorgegangen aus dem gleichnamigen Kombinat in der ehemaligen DDR - hat mit Rio Tinto einen Vertrag über die Lieferung eines integrierten In Pit Crushing & Conveying (IPCC)- und Materialtransportsystems für den Eisenerzkomplex Simandou in Guinea unterzeichnet. Dieses Equipment wird TAKRAF laut Pressemitteilung liefern: Die Brechanlage wurde laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...