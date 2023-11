UBSG SW-hat mit einem Einspruch in einem jahrelangen Steuerhinterziehungsverfahren in Frankreich einen Teilerfolg erzielt.ZURN SW-Zurich Insurance bekräftigt Finanzziele und will Dividende weiter steigern ENR-- Der Aufsichtsratschef von Siemens Energy, Joe Kaeser, hat schwere Fehler im Zusammenhang mit der "extrem unglücklichen Komplettübernahme" des spanischen Windturbinenherstellers Siemens Gamesa eingestanden.EVD-CTS Eventim steigert Umsatz und operativen Gewinn dank Superstar-VeranstaltungenFME-ruft in den USA etwa 12,5 Millionen sterile Einmalspritzen der Marke Sanxin zurück, weil Blut oder Heparin ausgetreten ist, so die FDA. HFG- Hellofresh nach Zahlen schwach erwartet -Prognose runterMOR-die Morphosys-Aktie ging es nachbörslich leicht aufwärts. Das Unternehmen hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...