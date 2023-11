Der DAX steigt immer weiter an und konnte am Vortag bereits über 15.700 Punkte zulegen und bei 15.730 Punkten aus dem Handel gehen. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen frühen Donnerstagmorgen bei 15.750 Punkten höher. Weiterhin im Fokus steht der 10er-EMA im Tageschart als Richtungsweiser. Der 10er-EMA notiert aktuell bei 15.423 Punkten, Korrekturen im laufenden Aufwärtstrend sollten im Bereich um den 10er-EMA auslaufen. Zu beachten ist zudem, ...

