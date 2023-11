München (ots) -Qualys, Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, stellte auf der QualysSecurity Conference (QSC (https://www.qualys.com/qsc/2023/orlando)) 2023 einen neuen Meilenstein vor: die neue Qualys Enterprise TruRisk-Plattform.Die Qualys Enterprise TruRisk-Plattform aggregiert Hinweise auf Cyberrisiken aus einer Vielzahl verschiedenartiger Datenquellen und korreliert sie mithilfe des ganzheitlichen TruRisk Risiko-Scoring-Frameworks, um messbare Risikoinformationen zu liefern. Damit bekommen die Anwender ein zentrales Instrument an die Hand, um ihre Cyberrisiken zu messen, zu kommunizieren und mithilfe präziser Abhilfemaßnahmen zu beseitigen.Die Plattform bietet nicht nur leistungsstarke Sicherheitslösungen für Angriffsflächenmanagement, Schwachstellenmanagement und Schwachstellenbeseitigung, sondern ermöglicht auch eine bessere Orchestrierung all dieser Lösungen.Seit der Einführung von Qualys Vulnerability Detection Management and Response (VMDR) (https://www.qualys.com/apps/vulnerability-management-detection-response/) im Jahr 2019 hat Qualys eine Reihe innovativer Cybersicherheitslösungen auf den Markt gebracht. Dazu zählen CyberSecurity Asset Management (CSAM) (https://www.qualys.com/apps/cybersecurity-asset-management/) mit External Attack Surface Management, Custom Assessment and Remediation (CAR) (https://www.qualys.com/apps/custom-assessment-remediation/), VMDR 2.0 mit TruRisk und TotalCloud (https://www.qualys.com/apps/totalcloud/) mit TruRisk Insights. Als umfassende Plattform ermöglicht die Software ein durchgängiges Asset-Management und eine umfassende Abdeckung aller Sicherheitsanforderungen - dank einer Gesamtsicht auf die Risiken mithilfe eines einzigen Agenten und einer einzigen, skalierbaren Lösung.Im vergangenen Jahr führte die Qualys Threat Research Unit mehr 2,6 Milliarden Schwachstellenscans an 60 Millionen Assets durch, wobei 2,1 Milliarden die Einstufung "kritisch" oder "hoch" gemäß CVSS erhielten. Bei den kontextbezogenen Analysen mit der Qualys TruRisk Engine zeigte sich jedoch, dass nur 603 Millionen dieser "kritischen" oder "hohen" CVSS-Ergebnisse wirklich hochriskant waren - also weniger als ein Drittel.Die Qualys Enterprise TruRisk-Plattform ermöglicht:- Cyberrisiken zu messen - Die Plattform aggregiert alle Daten zum Cyberrisiko und den Risikofaktoren, die die Lösungen von Qualys sowie Drittanbieter liefern.- Cyberrisiken zu kommunizieren - Die Plattform übersetzt verschiedenartige Daten zum Cyberrisiko in einheitliche, praktisch umsetzbare Erkenntnisse und Metriken zu den geschäftlichen Auswirkungen für wichtige Akteure in den Bereichen Sicherheit und Geschäftsrisiko.- Cyberrisiken zu beseitigen - Die Plattform reduziert die Cyberrisiken im gesamten erweiterten Unternehmen mit präzisen Maßnahmen zur Eindämmung und Beseitigung vorhandener Probleme.Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zur Qualys Enterprise TruRisk-Plattform (http://www.qualys.com/cloud-platform/) auf unserer Website.Pressekontakt:Kafka KommunikationUrsula Kafka+49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54173/5650238