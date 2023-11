NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach dem Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18,60 Euro belassen. Dieser habe sich auf differenzierte Technologieplattformen konzentriert, die in Verbindung mit den wissenschaftlichen Fähigkeiten des Wirkstoffforschers und -entwicklers Partnerschaften mit Pharma- und Biotech-Unternehmen ermöglichen, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte ist zunehmend zuversichtlich, dass Evotec in der Lage sein wird, in der gesamten Wertschöpfungskette der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung Werte zu schaffen./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 17:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005664809

