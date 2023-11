Aktionär-Schweiz-Index setzt auf relative Stärke

Ein Engagement im Schweizer Aktienmarkt gilt vielen Anlegern als defensiver und robuster Portfoliobaustein: Auf dem Schweizer Finanzplatz finden sich viele grundsolide Dividendenzahler und Weltmarktführer aus diversen Sektoren und Branchen, wie etwa Pharma, Biotech, Chemie, Maschinenbau, Luxusgüter und Finanzdienstleistungen.

Allerdings ist der Schweizer Leitindex SMI durch eine hohe Konzentration gekennzeichnet: Auf Novartis, Nestlé und Roche entfallen bereits knapp 52 Prozent der Indexgewichtung, die Top 10 stehen für knapp 83 Prozent der Marktkapitalisierung. Wer diese Problematik umgehen möchte, könnte sich für das Open-End-Index-Zertifikat auf den Aktionär Schweiz Index interessieren: Das von Morgan Stanley quotierte Produkt mit der ISIN DE000DA0AAW8 kombiniert den klassischen Index-Tracking-Ansatz mit einer systematischen Relative-Stärke-Selektion.

15 Schweizer Large & Mid Caps - 12x Auswahl mit Trend-Signal-Indicator

Der Aktionär Schweiz Index wird vom Indexanbieter Solactive berechnet. Im Auswahluniversum finden sich dabei alle Aktien mit Listing an der SIX, die eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. Schweizer Franken und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von über 250.000 Franken aufweisen. Für diese Werte wird der Trend-Signal-Indicator (TSI) berechnet, der auf dem System der relativen Stärke beruht. Dahinter steht die Philosophie, immer auf die Aktien zu setzen, die besser abschneiden als der Gesamtmarkt - von Trends erwartet man, dass sie sich fortsetzen (Momentum).

Um eine gewisse Benchmark-Nähe zu halten, werden die Top 3 immer durch Novartis, Nestlé und Roche gestellt, nur die folgenden 12 Titel werden durch die höchsten TSI-Werte definiert. An den Anpassungsterminen im März und September werden also die drei Schwergewichte mit je 10 Prozent gewichtet, die nächsten 12 Titel folgen mit einer Gleichgewichtung, das sind aktuell: Adecco, Also Holding, DocMorris, EFG International, Logitech, Medartis, Medmix, Partners Group, Sandoz Group (16. Wert nach Spin-off von Novartis), SoftwareOne, Sulzer, UBS und Ypsomed.

Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert, demnach werden die Dividenden nach Abzug etwaiger Steuern reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1 Prozent p.a. Smarte Anleger ordern zu den Handelszeiten der Schweizer Börse (09:00 - 17:30 Uhr) zum Spread von 0,03 Euro (0,35 Prozent).

ZertifikateReport-Fazit: Das Index-Zertifikat ermöglicht Anlegern ein diversifiziertes und systematisches Investment in die drei größten und zwölf trendstärksten Aktien des Schweizer Marktes inklusive Partizipation an den Dividendenzahlungen. Das Wechselkursrisiko (= Aufwertung des Euro gegenüber dem Franken) ist bei der Investition zu berücksichtigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den Aktionär Schweiz Index oder von Anlageprodukten auf den Aktionär Schweiz Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de