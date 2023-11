Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zwar sind die Finanzmärkte nach den kräftigen Bewegungen am Dienstag infolge der schwächeren US-Inflation und den damit einhergehend gestiegenen Zinssenkungserwartungen gestern zunächst in ruhigeres Fahrwasser gekommen, so die Analysten der Helaba.Die Zinssenkungserwartungen seien aber im Nachgang zu den positiv überraschenden Einzelhandelsumsätzen und dem Empire-State-Index teilweise wieder reduziert worden. Aktien- und Rentenmärkte hätten daher einen Teil der Dienstagsgewinne wieder abgegeben, ebenso der Euro gegenüber dem US-Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...