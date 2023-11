Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA hat die rückläufige Inflation dazu beigetragen, dass die Zinssorgen deutlich kleiner geworden sind, so die Analysten der Helaba.Allerdings habe die erste Stimmungsumfrage im Industriesektor positiv überrascht und auch die Einzelhandelsumsätze seien etwas besser ausgefallen als gedacht. Zudem gebe es vonseiten der US-Währungshüter noch immer keine Hinweise darauf, dass das Zinshoch erreicht sei. Zwar hätten Marktteilnehmer ihre Erwartungen etwas korrigiert, ein weiterer Schritt im Dezember bleibe aber nahezu ausgeschlossen. Vielmehr würden die Geldmarkt-Futures in der ersten Jahreshälfte 2024 Zinssenkungen einpreisen. ...

