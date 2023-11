Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach den Vortagesgewinnen gaben die Rentenmärkte sowohl in Europa als auch in den USA gestern etwas nach, so die Analysten der Nord LB.Die Inflation in Großbritannien sei im Oktober y/y auf 4,6% (September: 6,7%) und damit auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gesunken. Erwartet worden sei lediglich ein Rückgang auf 4,8%. Die Kernrate, bei der Lebensmittel- und Energiepreise unberücksichtigt bleiben würden, sei von 6,1% im September auf nunmehr 5,7% gesunken. ...

