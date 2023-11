DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

SAMHALLSBYG. 19/25 MTN XS1993969515 17.11.2023 HZE/EOT

SAMHALLSBYG. 21/UND. FLR XS2010028186 17.11.2023 HZE/EOT

SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR XS2010032618 17.11.2023 HZE/EOT

SAMHALLSBYG. 19/26 MTN XS2049823680 17.11.2023 HZE/EOT

SAMHALLSBYG. 20/27 MTN XS2114871945 17.11.2023 HZE/EOT

SBB TREASURY 20/28 MTN XS2271332285 17.11.2023 HZE/EOT

SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR XS2272358024 17.11.2023 HZE/EOT

SBB TREASURY 21/29 MTN XS2346224806 17.11.2023 HZE/EOT

SBB TREASURY 22/24 FLRMTN XS2438632874 17.11.2023 HZE/EOT

