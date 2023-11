Die Cisco-Aktie (WKN: 878841) schockiert die Börse am Donnerstagmorgen mit einem Kurssturz von über -10%. Damit gibt das Papier des US-Netzwerkausrüsters alle bis dato im Jahr 2023 angefallenen Kursgewinne wieder ab. Was steckt hinter dem Kursbeben? Cisco vorgestellt Cisco Systems, Inc. ist ein US-Konzern aus der Telekommunikationsbranche. Cisco ist der weltweit größte Anbieter von Netzwerkausrüstung und vor allem für seine Router und Switches bekannt, ...

