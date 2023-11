An den Märkten wird wieder das Goldlöckchen-Szenario gespielt. Das bedeutet: keine weiteren Zinserhöhungen in den USA und Europa, eine Serie von Zinssenkungen der Fed ab dem Frühjahr, keine Rezession und stabiler Konsum. Erste geldpolitische Lockerungen sind also bereits eingepreist. Die Währungshüter dürften darüber wenig erfreut sein, denn mit den fallenden Renditen und der Euphorie an den Finanzmärkten ...

