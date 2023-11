Starke Bohrer für hartes Gestein: Wie Balkan Mining and Minerals Ltd. (ASX: BMM, WKN: A3C28E, ISIN: AU0000157455) jüngst meldete, wurde der Dienstleister "Major Drilling Group International" mit dem Abschluss der laufenden Bohrkampagne auf dem Projekt "Gorge Lithium" in der kanadischen Provinz Ontario beauftragt. Dort wird nun eine neue Bohrausstattung zum Einsatz kommen, die die Bohrraten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...